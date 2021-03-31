Yeni trend sağlıklı evler

Kriz dönemlerinde ilk etkilenen sektörlerin başında gelen gayrimenkul sektörünün, salgın ve tüketici talebindeki artışla birlikte özellikle İzmir’de büyüme eğilimini sürdürdüğü belirtiliyor. İzmir’in önde gelen inşaat firmalarından Sedimega’nın Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Güney Avcı’ya göre bu büyüme eğrisi, salgın sonrasında da uzun yıllar yükselmeye devam edecek. İzmir’de inşaat sektöründeki gelişmeleri değerlendiren Sedimega Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Güney Avcı, salgınla birlikte yoğun göç almaya başlayan İzmir’in, inşaat sektörü açısından salgın sonrasında da Türkiye’de avantajlı bir konumda yer alacağını belirtti.

TERAS VE BAHÇE

Avcı, “Küresel ölçekte yaşanan krizlerde insanlar ilk olarak gayrimenkul yatırımı ve konut almayı erteleme refleksi geliştirirler. Ancak son 1 yılda bu değişti. Teras, bahçe kullanımı hatta iç mekanda hava, nem, ısı ve gün ışığı gibi fiziksel koşullar, insanların temel önceliği haline geldi. Konutta yeni trend, sağlıklı ev konsepti. Ve sağlıklı eve olan talep, önümüzdeki yıllarda da artarak devam edecek. Ben İzmir’deki gayrimenkul ilgisini doğru okuyarak; doğru zaman, doğru lokasyon ve doğru proje vizyonuyla hareket ettiğimi düşünüyorum. Bunu yeni projem Loft Albero Country Club’ın hızla yükselen satış ivmesiyle görüyorum. Bahar aylarına girmemiz ve güneşin kendini iyice göstermesiyle birlikte projemize talep daha da arttı” dedi.

NİTELİKLİ GÖÇ VURGUSU

1 yıl öncesine kadar İzmir’de yazlık konuta talep daha fazlayken, çalışan kesimden İzmir’e doğru giderek artan göçle birlikte talebin ‘kente yakın bahçeli ev’ projelerine kaydığına dikkat çeken Avcı, “İki aya sıkışmış bir sezonla sınırlı ilçelerin yerini, çalışan kesim için büyük avantaja sahip kente yakın ilçeler aldı. İzmir’in nitelikli göç almaya devam etmesi bekleniyor. İnşaat firmaları, pandeminin devam edecek etkileri ve insanlarda yeni küresel krizlere karşı tedbirli olma içgüdüsü nedeniyle projelerinde yeni bir yaşam standardı sunmak zorunda. Biz Kemalpaşa’da devam eden Loft Albero Country Club projemizle bu ihtiyaçların hepsini karşılıyoruz” diye konuştu.

110 DÖNÜMDE 90 VİLLA

İzmir Kemalpaşa’da yapımı devam eden, 110 dönüm içerisinde 90 villadan oluşan Loft Albero Country Club projesi hakkında bilgi veren Kerem Güney Avcı, “İzmir’de benzeri olmayan projemiz içinde atlı spor kulübü, ekolojik tarım alanı, sera, gölet, açık ve kapalı spor alanları, koşu ve yürüyüş parkuru, açık havuz ve kapalı sıcak su havuzu, çocuk parkı, piknik alanları, kreş, sanat atölyesi, restoran-kafeler ve her türlü ihtiyacınız için alışveriş merkezi yer alıyor. Projemizi ayrıcalıklı kılan, tüm bu ayrıcalıklara ulaşmak için otomobilinize binmenize gerek olmaması. Loft Albero Country Club’ta yaşıyorsanız, işinize gitmek ve 15 dakikada şehire ulaşmak dışında otomobile ihtiyacınız yok. Bununla birlikte elbette sonuçta şehir insanlarıyız ve doğayla iç içe yaşarken şehirdeki konforu da yaşam alanımızda istiyoruz. Bu nedenle projemiz içinde yer alan 3 tip villa seçeneklerimizin tamamını; birinci sınıf malzeme, birinci sınıf ürün ve akıllı ev teknolojisiyle donattık. Sedimega olarak insanların doğal, sağlıklı yaşam ve konfor beklentilerini tam olarak karşılayabildiğimiz için mutluyuz” ifadelerini kullandı.

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