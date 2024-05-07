Yeni teşvik programı geliyor

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tuzla’daki Ampherr Batarya Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, ilerleyen günlerde yeni bir teşvik programı açıklayacaklarını duyurdu.

Türkiye’yi batarya ve enerji depolama teknolojileri gibi yenilikçi teknoloji alanlarında küresel ölçekteki mega yatırım merkezlerinden biri haline getirme hedefleri olduğunu söyleyen Kacır, “Bunu yapmak adına, önümüzdeki dönemde yeni bir teşvik programını hayata geçireceğimizin müjdesini ilk kez buradan duyurmak isterim” dedi.

‘YERLİLİK ORANI YÜZDE 75’E ÇIKACAK’

İki yıldır otobüsler, kamyonlar, hafif ticari araçlar, iş makineleri ve denizcilik sektörü için batarya üreten Tuzla’daki Ampherr Batarya Teknolojileri Fabrikası’nın resmi açılışı dün Bakan Kacır’ın katılımıyla yapıldı.

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Batarya ve enerji depolama teknolojilerini ‘stratejik alan’ olarak değerlendirdiklerini dile getiren Kacır, bu kapsamda ‘Mobilite Araç ve Teknolojileri Yol Haritası’nı kamuoyuyla paylaştıklarını anımsattı ve şöyle dedi: “Sektörle sıkı işbirliği içinde hazırladığımız, gelecek vizyonumuzu ortaya koyduğumuz yol haritamızdaki projeleri hayata geçirerek elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçların ülkemizde pazar payını 2030’da yüzde 35’e, bu araçlarda yerlilik oranımızı yüzde 75’e çıkarmayı hedefliyoruz.”

‘ÜRETİM ÜSSÜ’ HEDEFİ

Kacır, halihazırda dünyada batarya üretim kapasitesinin 2.6 terawatt saat düzeyindeyken, 2030’a gelindiğinde bu rakamın 3.5 misline yani 9 terawatt saate ulaşacağının öngörüldüğü bilgisini verdi. “Bu tabloda elektrikli araçlar ve mobilite sektöründeki öncü olma iddiamızı kuvvetlendirmek ve pazar payımızı artırarak ülkemizi, ‘bölgesel batarya üretim üssü’ haline getirmek istiyoruz” diyen Kacır, şöyle devam etti:

“Bugüne kadar sabit yatırım tutarı 78 milyar lirayı bulan ve 6 bine yakın kişiye ilave istihdam sağlayacak, biri bugün açılışını yaptığımız fabrika olmak üzere 16 firmamızı teşvik sistemimizle destekliyoruz.”

10 MİLYON EURO’LUK FABRİKA

Kuruluşlarından bu yana 10 milyon Euro yatırım aldıklarını söyleyen Ampherr Batarya Teknolojileri Üst Yöneticisi (CEO) Selman Tosunoğlu, ürettikleri batarya paketlerini Almanya, Hollanda, İtalya, İsveç, İsviçre, Belçika, Estonya ve ABD’ye ihraç ettiklerini anlattı. 2024 sonuna kadar üretim kapasitelerini 0.5 GWh seviyesine yükseltmeyi hedefleyen fabrika, 2025 ve 2026’da ise kademeli olarak kapasitelerini 2 GWh’e çıkarmayı hedefliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise, “Ampherr Batarya, mobilite sektöründeki vizyonumuzun yatırımcılar tarafından da paylaşıldığının, ülkemizin yatırım ortamına ve sektörümüzün potansiyeline güvenin bir göstergesi niteliğinde” değerlendirmesinde bulundu.