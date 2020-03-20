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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 20.03.2020 - 09:01,Son Güncelleme:/

Yeni tertip 50 TL banknotlar 23 Mart’ta tedavülde

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Yeni tertip 50 TL banknotlar 23 Mart’ta tedavülde
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Merkez Bankası, E9 Emisyon Grubu IV. tertip 50 TL banknotları 23 Mart 2020 tarihinden itibaren tedavüle verecek.

Merkez Bankası’nın Resmi Gazete’de yayımlanan konuyla ilgili ilanında şöyle denildi:

"1211 sayılı Kanunun Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu IV. tertip 50 TL banknotlar 23 Mart 2020 tarihinden itibaren tedavüle verilecektir.

"Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II. ve III. tertip 50 TL banknotlara kıyasla, IV. tertip 50 TL banknotlardaki imzalar Başkan Murat Uysal ile birlikte Başkan Yardımcısı Murat Çetinkayaya ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"Söz konusu banknotlar üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II. ve III. tertipleriyle tamamen aynıdır.

"I., II., III. ve IV. tertip banknotlar birlikte tedavül edecek olup; IV. tertip 100 ve 10 TL

banknotlara ilişkin duyuru daha sonra yapılacaktır."




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