Yeni nesil bayi ağı

Elektrikli otomotiv devi Tesla, bir çok unsuru ile dünya otomotiv sektörüne yön veren bir marka haline geldi. Hisse değerlerinin de geldiği noktada “Dünyanın en değerli otomobil markası” konumuna ulaşan Amerikalı üreticinin başarısı bir çok markayı da benzer stratejilere yöneltmeye başladı. İçten yanmalı otomobil üreticileri elektrikli modellere yönelirken, doğuştan elektrikli otomobil üreten, konvensiyonel olmayan üreticilerin sayısı da yavaş yavaş artmaya başladı. Bunlardan bir tanesi de “Avrupa’da tek” olarak dikkatleri üzerine çeken TOGG elbette. Tesla’nın açtığı bu yenilikçi parkurda, Türkiye’nin Otomobili de faaliyetleri ile öncü markayı takip ediyor. Bu yolda markanın tıpkı Tesla gibi klasik bayilik sisteminin ötesinde bir adım atmaya hazır olduğunun sinyalleri, geçtiğimiz hafta sonunda gerçekleştirilen online basın toplantısında verildi.

KLASİK DAĞITIM AĞI KALKIYOR

Gerçekleştirilen online basın toplantısında Türkiye’nin Otomobili ile ilgili bir çok konuya değinen CEO Gürcan Karakaş, “Çok ciddi şekilde bayilik teklifleri alıyoruz. Hergün yüzlerce mail ve telefonla Türkiye’nin dört bir yanından talepler bize ulaşıyor. Ancak biz değişen mobilite dünyasına ayak uydurabilecek farklı bir sistem üzerinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Otomotiv sektöründe klasik yöntemler artık değişmeye başladı, bu değişimin içinde dağıtım ağı da var” dedi.

FABRİKADAN SATIŞ MÜMKÜN

Dünyada sektörünün önde gelen markalarının yaptığı gibi bayi ağı kurmadan satışı markanın kendisi yapması mümkün. TOGG’un Gemlik tesisleri içerisinde kuracağı ‘Müşteri deneyim merkezi’ ve ‘Bir fabrikadan fazlası olacak’ söylemleri de bu fikri kuvvetlendiren unsurlar olarak göze çarpıyor. Bu konuda yenilikler getireceği kesin. Dünya’da Tesla başta olmak üzere, Apple ve Alman bisiklet üreticisi Canyon gibi aracıyı ortadan kaldırarak müşterisi ile direkt olarak kendisi buluşan benzer örnekler var. Tesla kendi ağını kurarak, dünya çapında ‘Tesla Store’ adını verdiği alanlarda ürün ve teknolojilerini müşterileri ile buluşturmasına karşın siparişleri online olarak alıp teslimatları sonrasında yapıyor. Teknoloji şirketi Apple da benzer şekilde kendi satış noktalarında ürünlerinin satışını gerçekleştiriyor. Canyon markası ise Almanya’daki fabrikasında ürettiği bisikletleri dünya çapına teslim ediyor, klasik bir bayi ağı kullanmıyor. Buna ek olarak, fabrikada yer alan deneyim merkezinde deneyimletip, oradan teslim etme imkanı da sunuyor. Bununla birlikte tesiste bünyesindeki, profesyonel takımların kullandığı bisikletlerin yer aldığı müzesini de gezme imkanı da sunuyor.

SERVİS AĞI NASIL OLACAK

Henüz netleşmemiş bir konu ise Türkiye’nin Otomobili’nin servis ağının nasıl kurulacağı. Bunun bizim kafamızda şekillenmesine en büyük katkı yine yapılan açıklamalardan geldi. Gürcan Karakaş’ın “TOGG ekosistemi kuracağız” sözü ve bayi ağının hibrit bir ağ olabileceğini belirtmesi soru işaretlerini biraz daha heyecanlandıran şekle dönüştürüyor. Ekosistem içerisinde aracılar olmayacaksa Türkiye’nin Otomobili’nin doğuştan elektrikli araçları için özel ve kalifiye elemanlara da ihtiyacı var. Servis elemanlarını da kendi bünyesinde eğiterek, özel ve yetkin servisler kurması muhtemel. Ekosistem genişledikçe, dahil olacak servis ağındaki elemanlarını eğitbilir ve ülke çapında yaygın bir servis ağına sahip olabilir.