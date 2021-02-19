Yeni müşteri edinmede dijital dönem başladı

Buna göre yakında yürürlüğe girmesi beklenen yeni yasal düzenlemeyle birlikte, kolay bankacılık hizmeti almak isteyenler Garanti BBVA Mobil uygulamasını indirdikten sonra “Müşterimiz Olun” adımlarını tamamlayarak kolayca banka hesabı açabilecekler. Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu, “Bankacılık sektörü dijitalleşmenin en güçlü olduğu, dönüşümün en hızlı yaşandığı ve yeniliklere de aynı hızda cevap veren, adapte olan sektörlerden biri. Pandemi dönemi, pek çok sektörde olduğu gibi bankacılık için de önemli bir sınav oldu. Pandemiyle birlikte hayatımıza kalıcı şekilde girecek olan ‘yeni normaller’, bankacılığı da yeni bir boyuta geçirecek. Uzaktan müşteri olma sürecini tamamıyla dijitalleştiren bu son adım da bankacılıkta pandeminin tetiklediği hızlı değişimin önemli bir aşaması. Uzun zamandır hem teknik hem de müşteri deneyimi anlamında bu konu üzerinde fazlasıyla çalışıyor ve mevzuatı bekliyorduk. 2019’da mobil uygulamamız üzerinden başlattığımız uzaktan müşteri olma sürecini, yasal mevzuatla birlikte artık tamamen dijital olarak sunacağız” dedi.