Yeni başkanlı ilk faiz kararı... Piyasaların genel beklentisi faizin sabit tutulacağı yönünde

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Fatih Karahan geçen yıl 28 Temmuz tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkan yardımcılığına atandı. Başkan yardımcısı olarak katıldığı ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 24 Ağustos’ta yapıldı. Bu toplantıda politika faizi yüzde 17.5’dan yüzde 25’e çıkarılmıştı. Başkan yardımcılığı döneminde para politikası açısından kritik öneme sahip olan Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü Karahan’a bağlıydı. PPK toplantısı öncesi yapılan ön hazırlıklarda da Karahan etkili oluyordu.

22 Şubat perşembe günü PPK beş üyeyle toplanacak. Fatih Karahan başkanlığında toplanacak PPK’ya Cevdet Akçay, Hatice Karahan, Elif Haykır Hobikoğlu ve Fatma Özkul katılacak.

5 ÜYEYLE TOPLANACAK

25 Ocak 2024 tarihihde yapılan PPK toplantısında politika faizi yüzde 42.5’tan yüzde 45’e çıkarıldı. PPK metninde, gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığı mesajı verildi. Ocak ayındaki PPK metninde, “Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceğini değerlendirmiştir” denildi.

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Açıklamada, Kurul’un, politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceğini değerlendirdiği belirtilerek,

‘ARTMAYACAK BEKLENTİSİ’

“Enflasyon görünümü üzerinde belirgin ve kalıcı riskler oluşması durumunda ise parasal sıkılık gözden geçirilecektir” mesajı verildi. Bu mesajlar Fatih Karahan’ın yılın ilk enflasyon raporu için düzenlediği basın toplantısında da tekrarlandı. Piyasada genel beklenti politika faizinin sabit kalacağı yönünde yoğunlaştı.

TİCARİ KREDİ FAİZİ YÜZDE 54.36’YA ÇIKTI

Politika faizinin doğrudan etkilediği ticari kredi faizleri yüzde 54.36’ya yükseldi. TCMB verilerine göre bankaların ticari TL kredilere uyguladığı ortalama faiz 1 Eylül 2023 haftasında yüzde 37.94’tü. 6 Ekim haftasında yüzde 49.37 olan ortalama faiz, 3 Kasım haftasında yüzde 51.14’e yükseldi. 1 Aralık haftasında yüzde 52.82’ye çıkan ortalama faiz, 5 Ocak 2024 haftasında ise yüzde 53.52 oldu. 26 Ocak haftasında yüzde 54.15, 2 Şubat haftasında yüzde 53.90 olan ticari TL faizi 9 Şubat haftasında yüzde 54.36’ya yükseldi.

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İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZİ %61.36

9 Şubat haftasında ihtiyaç kredisi ortalama faizi yüzde 61.36 olurken, kredili mevduat hesabının dahil olduğu ihtiyaç kredisi faizi yüzde 64.42, taşıt kredi faizi yüzde 47.93 ve konut kredi faizi de yüzde 40.89 oldu.