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Yellen'den resesyon uyarısı

Güncelleme Tarihi:

#Janet Yellen#Fed#Enflasyon
Yellenden resesyon uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 08:42

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD ekonomisinde resesyon olasılığını dışlamak için erken olduğunu söyledi.

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ABD ekonomisinde enflasyon sorunu devam ederken Hazine Bakanı Janet Yellen, resesyon riskinin olabileceğine yönelik söylemlerde bulundu.

Yellen, ABD ekonomisinin resesyona girmesi tehdidinin dışlanması için erken olduğunu, enflasyonun çok yüksek olmasından dolayı büyümenin yavaşlamasının normal olduğunu belirtti.

Yellen, sağlıklı bir ekonomiye ve büyük bir iş gücü piyasasına sahip olduklarını fakat enflasyondaki yükseliğin endişe yarattığını bunun da zamanla aşağı gelmekte olduğunu söyledi.

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#Janet Yellen#Fed#Enflasyon

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