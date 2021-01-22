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Ekonomi
Haber Giriş: 22.01.2021 - 11:26 | Son Güncelleme:

Yeditepe Üniversitesi 10 öğretim üyesi alacak

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Yeditepe Üniversitesi 10 öğretim üyesi alacak
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Yeditepe Üniversitesi açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26, 25 ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre müracaatlar  şahsen  yapılacaktır.  Süresi  içinde  yapılmayan  ve  eksik  evrakla  yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Son başvuru tarihi: 5.02.2021

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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