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Yeditepe Üniversitesi 10 öğretim üyesi alacak
Yeditepe Üniversitesi açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26, 25 ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Son başvuru tarihi: 5.02.2021
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