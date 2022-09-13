Yazın birincisi Türkiye

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Turizm sektörüne ilişkin veri analizi yapan ForwardKeys, 2022 yazının seyahat trendlerine ilişkin dikkat çeken bir araştırma yayınladı. Araştırmaya göre ziyaretçi sayısında, temmuz ve ağustos aylarında Avrupa’nın en iyi performans gösteren ülkeleri, 2019’un aynı dönemiyle kıyaslandığında Türkiye ve Yunanistan oldu. Türkiye’nin pandemi öncesi seviyeleri yüzde 9, Yunanistan’ın ise yüzde 2 oranında aştığı belirtildi. Yaz aylarında en dikkat çeken şehirlerin başında da İstanbul geldi.

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RUSYA ETKİSİ

İnen uçak sayısında 2019’a göre İstanbul’da yüzde 2 artış kaydedilirken; İstanbul’u yüzde 7 düşüşle Atina, yüzde 8 düşüşle Reykjavik ve Porto, yüzde 13 düşüşle Malaga takip etti. Arnavutluk’a yapılan uçak seyahatleri de yüzde 28 oranında artış gösterdi. Söz konusu 3 ülke dışındaki diğer ülkelerde, 2019 yılıyla kıyaslandığında herhangi bir iyileşme görülmezken; Slovenya’da yüzde 7, İzlanda’da yüzde 8 ve Portekiz’de yüzde 10’luk düşüşe dikkat çekildi.

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TL FAKTÖRÜ

Araştırmada paylaşılan bilgilere göre, Türkiye’de görülen artışın nedeni olarak ekonomik sebepler ve Rusya etkisi gösterildi. TL’deki değer kaybı ve yaptırımlarla Avrupa’nın pek çok ülkesinden Rusya’ya direkt uçuşların kaldırılması ve Türkiye’den Rusya’ya uçuşların halen devam etmesi, 2022 yaz ayları verilerini pozitif yönde etkiledi. 2019 yılında Avrupa’ya gelenlerin yüzde 4’ünü Ruslar oluşturuyordu. Araştırmaya göre, 2022’de bu oranın oldukça düştüğü belirtildi. Yunanistan’daki artışların nedeni olaraksa, ziyaretçileri pandemide kısıtlamayan Kovid-19 uygulamaları gösterildi. Araştırmada, Avrupa’nın eğer havacılık sektöründe yaşanan sıkıntıları çözebilseydi, geçtiğimiz yaz çok daha fazla ziyaretçi ağırlayabileceği belirtildi. Avrupa dışındaki en güçlü pazarsa 2019’a göre yüzde 5 düşüş görülen ABD oldu.

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YOĞUNLUK AVRUPA’DA

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, 2023 yılında olağanüstü bir değişiklik olmazsa, Türkiye’nin turizmde yıla çok şanslı başlayacağını söyledi: “2022 yılı için bugüne kadar devam eden yükselişin devam edeceğini izliyoruz. Henüz kesin rakamları veremesek de ağustos yılın en iyi sonuç veren aylarından biri olacak. İstanbul özelinde eylül ayı hiç fena görünmüyor. Misafir milliyetleri açısından istediğimiz çeşitliliği eylül ayından itibaren daha net göreceğiz. Eylül itibarıyla yoğunluk Avrupalı misafirlerde olacak. Rusya, İran, İngiltere, Balkanlar, Bulgaristan, Latin Amerika, ABD ve Azerbaycan gibi turizm pazarlarımızda dikkat çekici oranlarda artışlar bekliyoruz. Pandemideki sıkıntıların karşılığını 2023’te çok parlak şekilde almayı umuyoruz.”

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