Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Yazın birincisi Türkiye

Güncelleme Tarihi:

#Truzim#Türkiye#Yunanistan
Yazın birincisi Türkiye
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2022 07:00

Geçtiğimiz yaz Avrupa’nın en büyük turizm destinasyonları arasında, en iyi performans gösteren ülkeler Türkiye ve Yunanistan oldu. ForwardKeys’in yayınladığı araştırmaya göre Türkiye, ziyaretçi sayısında 2019’a göre artış yakaladı ve İstanbul, inen uçak sayısında ilk sırada yer aldı.

Haberin Devamı

Turizm sektörüne ilişkin veri analizi yapan ForwardKeys, 2022 yazının seyahat trendlerine ilişkin dikkat çeken bir araştırma yayınladı. Araştırmaya göre ziyaretçi sayısında, temmuz ve ağustos aylarında Avrupa’nın en iyi performans gösteren ülkeleri, 2019’un aynı dönemiyle kıyaslandığında Türkiye ve Yunanistan oldu. Türkiye’nin pandemi öncesi seviyeleri yüzde 9, Yunanistan’ın ise yüzde 2 oranında aştığı belirtildi. Yaz aylarında en dikkat çeken şehirlerin başında da İstanbul geldi.

Gözden Kaçmasın

Karton bardaklar ağır metal içiriyorKarton bardaklar ağır metal 'içiriyor'Haberi Görüntüle

RUSYA ETKİSİ

İnen uçak sayısında 2019’a göre İstanbul’da yüzde 2 artış kaydedilirken; İstanbul’u yüzde 7 düşüşle Atina, yüzde 8 düşüşle Reykjavik ve Porto, yüzde 13 düşüşle Malaga takip etti. Arnavutluk’a yapılan uçak seyahatleri de yüzde 28 oranında artış gösterdi. Söz konusu 3 ülke dışındaki diğer ülkelerde, 2019 yılıyla kıyaslandığında herhangi bir iyileşme görülmezken; Slovenya’da yüzde 7, İzlanda’da yüzde 8 ve Portekiz’de yüzde 10’luk düşüşe dikkat çekildi.

Haberin Devamı

Yazın birincisi Türkiye

TL FAKTÖRÜ

Araştırmada paylaşılan bilgilere göre, Türkiye’de görülen artışın nedeni olarak ekonomik sebepler ve Rusya etkisi gösterildi. TL’deki değer kaybı ve yaptırımlarla Avrupa’nın pek çok ülkesinden Rusya’ya direkt uçuşların kaldırılması ve Türkiye’den Rusya’ya uçuşların halen devam etmesi, 2022 yaz ayları verilerini pozitif yönde etkiledi. 2019 yılında Avrupa’ya gelenlerin yüzde 4’ünü Ruslar oluşturuyordu. Araştırmaya göre, 2022’de bu oranın oldukça düştüğü belirtildi. Yunanistan’daki artışların nedeni olaraksa, ziyaretçileri pandemide kısıtlamayan Kovid-19 uygulamaları gösterildi. Araştırmada, Avrupa’nın eğer havacılık sektöründe yaşanan sıkıntıları çözebilseydi, geçtiğimiz yaz çok daha fazla ziyaretçi ağırlayabileceği belirtildi. Avrupa dışındaki en güçlü pazarsa 2019’a göre yüzde 5 düşüş görülen ABD oldu.

Gözden Kaçmasın

Ukrayna ilerliyor Rusya çekiliyorUkrayna ilerliyor Rusya çekiliyorHaberi Görüntüle

Yazın birincisi Türkiye

Haberin Devamı

YOĞUNLUK AVRUPA’DA

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, 2023 yılında olağanüstü bir değişiklik olmazsa, Türkiye’nin turizmde yıla çok şanslı başlayacağını söyledi: “2022 yılı için bugüne kadar devam eden yükselişin devam edeceğini izliyoruz. Henüz kesin rakamları veremesek de ağustos yılın en iyi sonuç veren aylarından biri olacak. İstanbul özelinde eylül ayı hiç fena görünmüyor. Misafir milliyetleri açısından istediğimiz çeşitliliği eylül ayından itibaren daha net göreceğiz. Eylül itibarıyla yoğunluk Avrupalı misafirlerde olacak. Rusya, İran, İngiltere, Balkanlar, Bulgaristan, Latin Amerika, ABD ve Azerbaycan gibi turizm pazarlarımızda dikkat çekici oranlarda artışlar bekliyoruz. Pandemideki sıkıntıların karşılığını 2023’te çok parlak şekilde almayı umuyoruz.”

Haberin Devamı

Yazın birincisi Türkiye

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Truzim#Türkiye#Yunanistan

BAKMADAN GEÇME!

Felaketlerle dolu annus horribiliste ne olmuştu Kraliçe 2. Elizabethin hayatında 6 önemli dönüm noktası...

Felaketlerle dolu 'annus horribilis'te ne olmuştu? Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatında 6 önemli dönüm noktası...

#Kraliçe 2. Elizabeth
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan
Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles

BAKMADAN GEÇME!

Felaketlerle dolu annus horribiliste ne olmuştu Kraliçe 2. Elizabethin hayatında 6 önemli dönüm noktası...

Felaketlerle dolu 'annus horribilis'te ne olmuştu? Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatında 6 önemli dönüm noktası...

#Kraliçe 2. Elizabeth
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan
Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles