Ukrayna ilerliyor Rusya çekiliyor

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Son bir haftada irili ufaklı 50 yerleşim biriminde yeniden Ukrayna bayrağı göndere çekilirken bu, aylardır dikkatle hazırlanan bir planın sonucu. Amerikan malı uzun menzilli füze sistemlerinin Ukrayna’ya ulaşmaya başladığı yaz ortasından beri Ukrayna, düzenli olarak Rus lojistik hatlarını vuruyordu. Rusya güney şehirleri ve doğuda hızla ilerlerken karşısına çıkmamayı yeğleyen Kiev, bunun yerine Rusya şehirleri içindeki yakıt depoları ve Kırım’daki mühimmat tesisleri gibi stratejik hedefleri vurmayı seçti. Füzelerin yanı sıra SİHA’lar ve suikast timlerinin kullanıldığı saldırılar özellikle temmuz sonundan beri sıklaştı. Ukrayna askeri bir yandan da güneydeki Dnipro nehri üzerindeki köprüleri patlatarak Rus askerinin ikmal hatlarını kesti. İşte yaklaşık bir buçuk ay süren bu hazırlığın ardından Ukrayna ordusunun güney ve doğudan eş zamanlı karşı saldırısı başladı.

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RUSYA 90 KİLOMETRE GERİ ÇEKİLDİ

Kara harekâtında Ukrayna’nın Batı menşeli topları, Rus topçusuna kıyasla menzil avantajı sağlayarak ilerleyişi kolaylaştırdı. Gelinen noktada Rusya, doğuda geri çekildiğini kabul etti ve bunun “yeniden organize olmak için” taktik bir hamle olduğunu savundu. Ancak Ukrayna ordusu cepheyi 90 km ileri itmeyi başarırken, sahadan gelen görüntülere göre Ruslar birçok noktada ağır silahları geride bıraktı. Bu da çekilmenin, Moskova’nın iddia ettiği gibi planlı olmayabileceği iddialarına neden oluyor. Kiev sadece son 24 saatte İzyum kenti dahil 20 yerleşim birimini geri aldıklarını açıkladı.

STRATEJİK KENT EL DEĞİŞTİRDİ

Donbas’ın kuzeyindeki Lugansk’ı ele geçiren Rusya, hemen altındaki Donetsk bölgesini ele geçirmek için İzyum’u lojistik üs olarak kullanacaktı. Rusya’nın 20 bin askerden oluşan birlikleri, kuşatma altında kalmamak için şehirden çıktı. Bölge Valisi Sergey Gayday, “Harkiv, Rusya sınırına kadar ilhakçılardan tamamen temizlendi. Birçok yerde çatışmaya dahi girilmeden Ruslar çekildi. Lugansk’ı ayrılıkçılardan temizlemek için operasyona başlanacak” açıklamasını yaptı. Kiev’e göre sadece bu ay geri alınan bölgelerin toplam büyüklüğü 3 bin km’den fazla olurken, güneydeki Herson’da da 500 km kare alanın yeniden ele geçirildiği açıklandı.

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RUSLAR ELEKTRİK ALTYAPISINI VURDU

Cephede yakın mesafeli çatışmalarda yenilgi alan Rus ordusu önceki gece taktik değiştirdi ve Karadeniz’deki savaş gemilerinden atılan füzelerle Harkiv başta olmak üzere Donetsk’te elektrik ve ısınma altyapısını hedef aldı. Harkiv’de elektrik üretiminin durmasıyla ülkenin güneydoğusunda yaşayan 9 milyon insan bir anda elektriksiz ve susuz kaldı. Metro seferleri de durdu. Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, “Rusya askeri hedefleri değil, elektrik altyapısını vuruyor. Bu barbarlık” diyerek tepki gösterdi.

RUS BÜYÜKELÇİ: ALMANYA ARTIK DÜŞMAN

Cephede kayıp yaşayan Moskova, ABD’nin ardından Almanya’yı da düşman listesine ekledi. Rusya’nın Berlin Büyükelçisi Sergey Neçayev sert bir açıklama yaparak, “Almanya hükümeti Ukrayna’ya saldırı silahları göndererek kırmızı çizgilerimizi aştı. Bize düşman oldular” dedi.

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KREMLİN SARAYI: PUTİN’İN HABERİ VAR

Kremlin’den operasyonun “başlangıçta belirlenen hedeflere ulaşılana kadar devam edeceği” açıklaması geldi. Sözcü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin’in cephedeki gelişmelerden haberdar olup olmadığı sorusuna ise “Elbette. Başkan Putin komutanlarla sürekli temas halinde. Gelişmeleri dakika dakika takip ediyor” yanıtını verdi.