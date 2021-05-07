‘Yatırımların doğru olduğunu gösterdi’

Sabancı Holding, yılın ilk 3 ayında konsolide net satışlarını yüzde 23 artışla 16 milyar 814 milyon TL’ye çıkardı. Holding’in konsolide net kârı ise yüzde 47’lik yükselişle 1 milyar 752 milyon TL oldu.

Pandeminin ekonomik aktivite üzerindeki olumsuz etkisini devam ettirdiği ilk üç aylık dönemde, güçlü finansal performanslarını sürdürdüklerini ifade eden Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Topluluk olarak güçlü risk yönetimi yaklaşımımız ve uygulamalarımızla, değişen kur ve faiz ortamından sınırlı şekilde etkilenerek finansal dayanıklılığımızı bir kez daha gösterdik.

Bu dönemde nakit yaratmaya devam ederek bilançomuzu güçlendirdik. Maliyetlerin tüm dünyada artış eğiliminde olduğu bu zorlu dönemde, şirketlerimizin gösterdiği yüksek başarı, son dönemde dijitalleşme ve müşteri deneyimi gibi alanlara yaptığımız yatırımların da ne kadar doğru olduğunun bir göstergesi” ifadelerini kullandı.

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