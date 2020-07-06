Yatırımda öncelik değişti

Koronavirüs döneminde yatırım süreçlerinin aksamamaması için tüm dikkatlerini bu alana verdiklerini söyleyen Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, “Koronavirüs dönemi yatırım ofislerinin en fazla mesai yaptığı süreç oldu. Ekonomik aktiviteler yavaşladı ama çarkların dönmesi ve yatırımcıların buradan ihracata devam edebilmesi için elimizden geleni yaptık. Bir sıkıntı olmaması için marttan hazirana kadar 600 toplantı yaptık” diye konuştu.

YENİ TALEPLER ALIYORUZ

Her zaman önceliklerinin uluslararası doğrudan yatırımların devamlılığını sağlamak olduğunu belirten Dağlıoğlu, “Son zamanlarda tek gündemimiz bu oldu. Yatırımlarla alakalı en ufak bir sorunu çözmek için hemen ilgili yere ekiplerimiz gitti” dedi. Şirketlerin faaliyetlerine en az hasarla devam etmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Dağlıoğlu, “Pandemi sürecinde hiç Türkiye’de olmayan şirketlerden, mobilite, dijitalleşme ve lojistik alanlarında yeni bilgi talepleri dosyaları aldık. Portföyümüze yeni projeler girdi. Bu bağlamda Asya’dan da üreticiler var. Türkiye için bir fırsat olduğunu gösteriyorlar. İş dünyamızın bunun farkında olması lazım. Bunlar bizim için de yeni öncelikler” ifadelerini kullandı.

ASYA'DA STRATEJİK DAVRANIYORUZ

Uluslararası yatırımlarda Asya ülkelerine çok önem verdiklerini belirten Dağlıoğlu, “Türkiye’ye 2002-2010 döneminde gelen Uluslararası Doğrudan Yatırımların yüzde 70’ten fazlası Avrupa’dan, yüzde 10’a yakını da Amerika’dan. Asya ülkelerinden gelen ise sadece yüzde 12 civarında. 2011’den günümüze kadar olan dönemde ise Asya ülkelerinin payı yüzde 22’nin üzerine çıkmış. Yani dünyanın ekonomik ağırlığı Asya’ya kayıyor; bu bir gerçek. Türkiye de bu gerçekten bağımsız hareket edemiyor. Asya’dan yatırım çekmek için stratejik davranıp var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

4 MİLYAR $'LIK YENİ YATIRIM

Yatırımların bir döngü halinde devam ettiğini ve önümüzdeki süreçte yeni bir yatırım sürecinin başlayacağını aktaran Dağlıoğlu, “Bu anlamda beklentimiz 2021 ve 2022 yıllarının çok güzel geçeceği yönünde. Şu anda yatırım kararı alınmış toplam 52 proje var. Bu projelerin toplam yatırım bedeli yaklaşık 4 milyar dolar, taahhüt edilen istihdamı ise 10 bin 500 civarında” dedi.