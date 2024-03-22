Yatırımcının zor kararı

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FİNANSAL yatırım araçlarının yılın ilk çeyreğindeki performansları netleşmeye başladı. Hürriyet’e konuşan uzmanlar, bu yıl özellikle döviz tarafında enflasyonun altında getiri bekliyor. Uzun vadede ise en fazla getiriyi hisse senetlerinin sağlayacağı tahmin ediliyor. Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS) verilerine göre de bu yılın ilk üç ayında en çok kazandıran yatırım araçlarında hisse senedi fonları öne çıktı. Ancak pek çok riski de var.

HİSSEDE % 600’Ü AŞAN GETİRİ

TEFAS verilerine göre, 21 Mart 2024 itibarıyla hisse senedi şemsiye fonu yılbaşından bu yana yüzde 22.87 oranında getiri sağladı. Borsa İstanbul BIST 100 endeksindeki getiri ise yılbaşından bu yana yüzde 19.8 oldu. Bunu yüzde 16.5 ile gram altın, yüzde 9.6 ile para piyasası fonları izledi. Doların yatırımcısına ilk üç ayda sağladığı kazanç yüzde 8.9 olurken; tahvil, bono gibi borçlanma araçları fonlarının yılbaşından bu yana getirisi de yüzde 8.5 oldu. Bitcoin’in sene başından bu yana sağladığı getiri ise yüzde 50’yi buldu.

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‘TEKRAR AYNI KAZANÇ OLMAZ’

Perform Portföy Fon Yöneticisi Altan Aydın, bu yıl en fazla getirinin hisse senetleri ve değerli metaller tarafından gelmesinin beklendiğini söyledi. “Hisse senedinin gelecek bir iki sene içinde iyi bir getiri sağlayacağını düşünüyorum ama son üç yıldaki kadar olmaz” diyen Aydın, “Çünkü geçen sene faizler yüzde 30 iken hisse senedi potansiyeli yüzde 100 idi. Dolayısıyla o risk alınıyordu. Önümüzdeki bir yıl boyunca aynı getirinin olacağını düşünmüyorum. Son üç yılda sağlanan yüzde 600’lük getiri çok kolay değil, sektörel ayrışmalar olur” diye konuştu.

‘ENFLASYONA YENİLEBİLİRLER’

Uzmanlar, bu yıl döviz yatırımcısının reel kayıp yaşama ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyor. Aydın, bu konuda “Enflasyonla mücadele dönemindeyiz. Parasal sıkılaşma, miktarsal sıkılaşma mevcut. Dolayısıyla dolar düşmeyecek ama hafif yükselecek. Enflasyonun altında bir kazanç olacağı için reel kazançtan bahsedemiyoruz” dedi. Aydın ayrıca, dolar kuru ve ons altındaki yükselişin etkisiyle gram altının yıl sonunda enflasyona yenilmeyen yatırım araçları arasında yer alabileceğini dile getirdi.

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İnfo Yatırım Satış ve Pazarlama Direktörü Ali Acer de Aydın gibi bu yıl hisse senedi fonları, hisse senetleri ve mevduat faizinin getiri açısından daha ön planda olabileceğini söyledi. “Hisse senedi fonları tecrübesi olmayanlar için de avantajlı. Enflasyonu yenebiliyorlar” diyen Acer, “Bu yıl da getiride öne çıkacak gibi duruyorlar” diye konuştu.

‘PORTFÖYÜN % 65’İ TL’DE TUTULMALI’

ATA Portföy Genel Müdür Yardımcısı Batuhan Özşahin, TL varlıkları cazip kılacak yeni önlemleri beklediklerini söyledi. “Her seçim döneminde olduğu gibi tasarruf sahiplerinin risk iştahının azaldığı ve daha korunaklı enstrümanları tercih ettiği bir dönemden geçiyoruz” diyen Özşahin, “Seçim sonrası portföylerin yüzde 65’inin TL, yüzde 35’inin döviz varlıklarda değerlendirilmesinin en optimal getirileri sağlayacağını düşünüyoruz” ifadesini kullandı.

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BORSADA YABANCI BEKLENTİSİ

BAHÇEŞEHİR Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakkı Öztürk, “Son 3 yılda 2021 Eylül-2023 Mayıs seçimlerine kadar uygulanan negatif reel faizli para politikası (düşük mevduat faizi) yatırımcıların dolar almasına neden oldu ve zaten KKM de bu yüzden çıktı. TL’de kalan yatırımcıların çoğu ise hisse senetlerine yatırım yaptı ve düşük faiz politikası borsayı besledi. Son 3 yılda BIST 100 endeksi ve hisse senetleri fonları enflasyondan çok daha fazla getiri sağladı” dedi.

“Yıl sonuna kadar borsada enflasyon üzerinde reel getiri olur mu tahmin etmek zor” diyen Öztürk, “Ancak yerel seçimlerden sonra yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasasına ilgi gösterirlerse yabancı yatırımcı öncülüğünde borsada yükseliş yaşanabilir. Tabii ki hisse ve sektör bazında hareketler olacaktır” dedi.