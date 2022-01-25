Yatırımcılar tedirgin! 'Kripto kışı' mı geliyor?

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Kripto para yatırımcıları, Bitcoin ve diğer dijital para birimlerindeki keskin satışlarla sarsılırken, bazıları en kötüsünün henüz gelmediğinden korkuyor.

Dünyanın en büyük sanal para birimi olan Bitcoin, pazartesi günü kısa bir süreliğine 33 bin doların altına düştü ve temmuz ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Sonrasında tekrar 36 bin seviyesinin üzerine çıktı, ancak kasım ayında yaklaşık 69 bin dolar olan rekor seviyeden hala neredeyse yüzde 50 aşağıda.

1 TRİLYON DOLARDAN FAZLA DEĞER KAYBETTİ

Öte yandan, tüm kripto piyasası, Bitcoin'in tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasından bu yana 1 trilyon dolardan fazla değer kaybetti. Çünkü Ether ve Solana gibi en iyi tokenler, keskin bir şekilde daha düşük ticaret yapmak için 1 numaralı dijital para birimini takip etti. Ether, kasım ayındaki zirvesine ulaştığından bu yana yarıdan fazla değer kaybederken, Solana daha da sert bir düşüş yaşadı ve yüzde 65 düştü.

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Bu durum, bazı kripto yatırımcılarının genç dijital para piyasasının tarihindeki büyük ayı piyasalarına atıfta bulunan bir 'kripto kışı' olasılığından bahsetmesine neden oldu. Buna benzer bir durum, Bitcoin'in tüm zamanların en yüksek seviyesinden yüzde 80'e kadar düştüğü 2017'nin sonlarında ve 2018'in başlarında gerçekleşmişti.

"ŞU ANDA SOĞUMA DÖNEMİNDE"

Facebook Meta'nın eski kripto başkanı David Marcus, kripto kışının çoktan geldiğini ifade ederken dün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, "En iyi girişimcilerin daha iyi şirketleri kurduğu dönemler kripto kışlarıdır. Bu, gerçek sorunları çözmeye odaklanmanın zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

BNP Paribas'a bağlı teknoloji araştırma firması L'Atelier'in baş işletme görevlisi Nadya Ivanova, henüz bir kripto kışının geldiğine ikna olmadığını, ancak pazarın şu anda bir soğuma döneminde olduğunu söylerken, "Bu o kadar da kötü olmayabilir" diyor.

HİSSE SENETLERİ İLE BİRLİKTE GERİLEDİ

Kriptolardaki sert düşüş, küresel hisse senetlerindeki düşüşle birlikte geldi. Uzmanlar, büyük kurumsal fonlardan katılımın dijital varlıkların geleneksel pazarlarla daha fazla iç içe geçmesi anlamına geldiğini söylüyor.

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S&P500 yılın başından bu yana yüzde 8 düşerken, teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi yüzde 12'nin üzerinde geriledi.