Yatırımcılar ekrandan gözlerini ayıramıyor! Kripto paralarda yükseliş hareketi

Kripto para piyasalarında sert düşüş sonrasında hafif toparlanma eğilimi görülüyor. Bitcoin, Ethereum liderliğinde başlayan düşüş trendi yüzde 50’nin üzerinde kayıpla tamamlandı.

Kripto para birimlerinden Bitcoin yüzde 3’e yakın yükselişle 39 bin dolara yaklaşırken Ethereum ise yüzde 4 primle 2820 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

COINBASE HEYECAN YARATTI

Dogecoin fiyatlarında da yükseliş yeniden başladı. Milyarder iş adamı Elon Musk’ın açıklamalarıyla yön bulan kripto para Dogecoin yüzde 3’ün üzerinde primle 0.42 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Yatırımcılar, dev kripto para borsası Coinbase’in Pro hizmetinin Dogecoin’i alım-satıma konu edecek olması piyasalarda heyecan yarattı. Geçtiğimiz hafta 0.33 dolar seviyesinde bulunan Dogecoin kısa sürede yüzde 33 oranında kazandırmış oldu.

MUSK’IN AÇIKLAMALARIYLA YÜKSELİŞMİŞTİ

Geçtiğimiz ay yapılan SNL organizasyonunda önemli açıklamalarda bulunması beklenen ancak yatırımcıların umutlarını suya düşüren Elon Musk, Dogecoin’e yönelik spekülatif yayınlarına devam ediyor. Sosyal medya platformu Twitter üzerinden açıklamalar yapan Musk, SNL organizasyonu öncesinde yaptığı açıklamalarla Dogecoin’i 0.74 dolara kadar yükseltmişti.

YASAKLAMALAR KRİPTO PARALARA İLGİYİ AZALTIYOR

Çin ve İran’ın kripto paralara karşı olan tutumları nedeniyle ve regülatörlerin yasal düzenlemeler hazırlamasından dolayı yatırımcılar kripto para piyasalarına çekinerek girmeye başladı. Yükselişlerde karlarını alarak çıkış yapan yatırımcıların yeniden piyasaya giriş yapması bekleniyor.

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