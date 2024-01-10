Yatırımcılar dikkat... Altında önemli bekleyiş! Yarın belli olacak

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Değerli maden altın yatırımcılarını son günlerde tedirgin etmeye başladı. ABD Merkez Bankası Fed'in faizi beklenenden daha geç düşürmeye başlayacağı beklentisinin artması ve altının da bu beklentiyi erken fiyatlaması nedeniyle geri çekilmeler yaşanmaya başladı.

ABD'de yarın açıklanacak olan enflasyon verisi, faiz indirimleri için yol gösterici olacağından yatırımcılar veriye odaklandı.

ONS ALTIN YATAY

Temkinli seyreden ons altın güne 2028 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2027 dolar, en yüksek de 2032 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar 2028 dolardan işlem görüyor.

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KOMİSYONSUZ GRAM ALTIN DURGUN

Uluslararası piyasalarda komisyonsuz olarak işlem gören gram altın güne 1951 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1949 lira, en yüksek de 1959 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 1954 liradan işlem geçiyor.

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KAPALIÇARŞI'DA GRAM SATIŞ 2058 LİRA

Kapalıçarşı'da gram altın 2044 liradan alış, 2058 liradan satış fiyatıyla işlem görüyor.

BANKALARDA GRAM ALTIN NE KADAR?

Bankalarda alış 1941 lira, satış 2005 liradan işlem görüyor. Marj aralığı 64 lira seviyesinde.

ABD ENFLASYON TAHMİNLERİ NE?

ABD'de manşet enflasyonun Aralık ayında yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 3,2 arttığı tahmin ediliyor. Enflasyonda düşüş olursa altın fiyatlarına yönelik uzmanlar yükselişin olabileceğini belirtti.