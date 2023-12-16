Yatırımcı sayısı rekor seviyeye yaklaştı

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Merkezi Kayıt Kuruluşu, 15 Aralık 2023 tarihi itibarıyla pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısını 8 milyon 573 bin 476 olarak açıkladı. Aynı tarih itibarıyla pay senedi piyasa değeri ise 10 trilyon 390 milyar lira oldu.

Kayden saklanan menkul kıymet değeri ise 12 trilyon 790 milyon lira seviyesinde oluşurken toplam yatırımcı sayısı 11 milyon 502 bin 852 kişi olarak gerçekleşti.

10 trilyon 390 milyar lira pay senedinde bulunurken, 379 milyar 11 milyon lira Devlet İç Borçlanma Senetleri'nde, 1 trilyon 710 milyon lira, Özel Sektör Borçlanma Araçları 291 milyar 790 milyon lira, ve yapılandırılmış ürünlerde ise 23 milyar 830 milyon liralık menkul kıymet saklanıyor.