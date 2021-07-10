‘Yaşananlardan ders çıkardık siber saldırı olmadı’

Yaşananlardan dolayı içtenlikle özür dilediklerini ve yaşananlardan ders çıkardıklarını belirten Binbaşgil, “6 Temmuz 2021’de başlayan bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklı kesintiler, ilgili birimlerimizin ve teknoloji iş ortaklarımızın yoğun çalışmaları neticesinde 7 Temmuz 2021 akşamı giderilmiştir. O günden bu yana tüm sistemlerimiz sorunsuz olarak müşterilerimize hizmet vermekte” diye konuştu. Teknolojinin stratejilerinin odak noktasında yer aldığını ve yatırım yaptıklarını söyleyen Binbaşgil, “Temel bankacılık uygulamamız dünyada birçok büyük bankada kullanılan IBM Mainframe sistemi üzerinde çalışmaktadır. Bankamızda, birbiri ile yedekli ve senkronize çalışan iki ana sistem (teknik terimi ile aktif-aktif) ile İzmir’de bulunan ikincil veri merkezinden oluşan üçlü bir yedeklilik yapımız bulunmaktadır. Söz konusu ikili ana sistemin çalıştığı ve 2020 yılında devreye aldığımız Akbank Veri Merkezimiz Tier-3 diye bilinen uluslararası yüksek standarda sahiptir” dedi. Binbaşgil, yaşanan süreci şöyle anlattı:

VERİLER GÜVENDE

6 Temmuz 2021 Salı sabahı, ana bankacılık sistemi veri tabanında ve disk yönetim sisteminde bir sorun oluştu. Tüm kanallarımız bundan etkilendi.

Çalışmalar yapılsa da hizmet sürekliliği tam olarak sağlanamadı.

7 Temmuz Çarşamba sabah 7.30’da, gün boyu yapılan çalışmaların bütünsel etkisinin yansıtılabilmesi için veritabanı ve disk sistemlerinin bazı konfigürasyonel değişiklikler ile yeniden başlatılmasına karar verildi. Gün boyunca devam etti ve kanallarımızda hizmet verilemedi.

Aynı gün 19:15’ten itibaren sistemlerimiz kademeli olarak açıldı ve 23:55’ten itibaren de tüm kanallarımızda müşterilerimize sorunsuz hizmete başlandı. Sistemimiz stabil hale getirildi.

8 Temmuz Perşembe günü normalin 1.5 katı kadar işlem gerçekleştirildi ve sistemimiz her zamanki yüksek performans seviyesinde çalıştı.

Bir siber saldırı yaşanmadı. Müşterilerimizin kişisel veri güvenliğini zaafa uğratacak hiçbir durum oluşmadı.

Yaşadığımız bu süreci telafi etmek için önceliğimizi müşterilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesine verdik ve web sitemizde açıkladığımız tedbir paketlerimizi hızla devreye aldık. Yaşananlardan tabii ki önemli dersler çıkardık. Bizler gibi teknoloji, değişim ve gelişimi odağına almış, müşterileri ve paydaşları ile şeffaf iletişimi ilke edinmiş kurumların bu tür durumları hiç yaşamamasını temenni etmekle birlikte, öğrenimlerimizi sektörümüzle paylaşmaya hazırız.”

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