Yasak döneminde karavan kampı

Hem İstanbul´a yakın olması hem de eşsiz doğası ve seyrine doyumsuz manzaralarıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Poyrazlar Gölü, karavanı olanlar tarafından ilgi gördü.

DOĞA İLE İÇ İÇE

56 saatlik sürecek kısıtlamayı ailesiyle birlikte kamp alanında geçirecek olan Mehmet Ali Batu, “Bu hobi gün geçtikçe değer kazanmaya başladı. İnsanlar artık daha fazla doğada ve kendine özel alanlarda vakit geçiriyorlar. Kamp alanında hiç kimsenin müdahale etmediği, kendi özel eşyalarımızla kalabileceğimiz bir yerdeyiz. Tercih etme nedenimiz bu zaten. Çok keyifli bir hobi, eşimle evlendiğimizden beri kamp yapıyoruz. Şimdi kızımız olduğu için karavan edindik. Daha önceden çadır ile kamp yapıyorduk. Doğa ile iç içe olmak çok keyifli. Bu turizme olan ilginin armasında pandeminin büyük etkisi oldu” diye konuştu.

Uzun yıllardır karavanı ile kamp yaptığını söyleyen Alp Yalçıner, “Pandemi döneminde karavana olan ihtiyaç daha da arttı. Özellikle otellerdeki kısıtlamalar ve kalabalık noktalardan kaçma düşüncesi karavan tercihimizdeki en önemli etkenlerden birisi oldu. Türkiye’de kamp noktalarının artması gerektiğini düşünüyorum. Karavanımız olduğu için bu durumu daha sıkı takip ediyoruz. Bundan 2 yıl öncesine göre çok artış var sayılarda” ifadelerini kullandı.