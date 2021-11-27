Yarışçı ruhunu canlandıran otomobil: Lotus Elise Sport 220

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Bundan tam 69 yıl önce kurulan Lotus spor otomobil üretmede öncü oldu. İki kafadar arkadaş Colin Chapman ve Colin Dare tarafından ortaya çıkarılan Lotus hafif otomobil üretme çizgisinden hiç ayrılmadı. 2017 yılında Çinli Geely’e satılan marka çizgisinden ayrılmadı. Hafif olan otomobilin daha fazla ivme kazanmasının avantajını her zaman ele alan Lotus, Elise Sport 220 modelinde de bunu kullandı.

İlgi çekici ve zamansız tasarımlarıyla etkileyici otomobiller üreten Lotus, Elise 220’nin kalbinde adından da anlaşılacağı üzere 220 beygirlik 250 Nm tork üreten 1.8 litre hacimli supercharger motor bulunuyor. Gaz tepkimesi 845 kilogramlık ağırlığı nedeniyle oldukça hassas. Motor hacminin küçük olmasını ağırlık düşürerek avantaja çeviren Lotus tamamen sürücüye odaklı iç mekanı ile sadelikten de ödün vermemiş.

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Ülkemizde klimalı olarak satılan Elise Sport 220 yurt dışında ağırlık faktörü nedeniyle klimasız olarak satışa sunuluyor. Bilindiği üzere tüm otomobillerdeki ekstra ağırlık hızlanma ve yakıt sarfiyatını olumsuz etkiliyor.

SADECE BİLENLER VE KEYFİNİ SÜRENLER ALIYOR

Lotus’u trafikte diğer spor otomobiller kadar göremeyişimizin sebebi bu otomobilin yarışçı ruhuna sahip olmasından kaynaklanıyor. Yol tutuşu, motor gücü, sürüş pozisyonunun çok alçak olması onu pist otomobili olarak adlandırıyor. Mücadeleyi seven atik motorunun teknolojisinde ise Toyota mimarisi yatıyor.

OTOMOBİLE BİNMEK VE İNMEK İÇİN TAKTİK GEREKİYOR

Elise Sport 220’ye binmek için taktik geliştirmek gerekiyor. Yere çok yakın olan otomobilin kapısını açtığımızda geniş düz bir alan karşınıza geliyor. Yarış otomobiline binmenin keyfini Lotus’ta yaşayabiliyorsunuz. Kısa sürede kavranan binme ve inme taktiği sonrasında neredeyse yerle bir gidecek kadar alçak konumlandırılmış koltukta kendinizi buluyorsunuz. Bu da kendinizi yarış pistinde hissetmenize yol açıyor.

GÜÇ AYAĞINIZIN ALTINDA

Kontağı çevirip start tuşuna bastıktan sonra gür sesiyle 1.8 litrelik supercharger motor heyecanınızı artırıyor. Manuel vitesli olan Elise Sport 220’de spor otomobil kullananların alıştığı sert debriyaja basıp vitese atıldığında direksiyondaki hissiyatı da tatmış oluyorsunuz. Alcantara kaplı direksiyonun sertliği yol tutuşu heyecanınızı da tavan yaptırıyor. Şehir içinden biraz uzaklaşıp otoyola çıktığınızda ise adrenalin zirveye ulaşıyor. Otomobil tutkunlarının sevdiği virajlı yollarda ise yol tutuşu diğer tüm otomobillerden daha farklı hissettiriyor. Yüksek hızlarda viraja girildiğinde otomobil çizgisini hiçbir zaman kaybetmiyor. Supercharger ile ivmelenmenin de keyfi de ayrı yaşanıyor. 0’dan 100 kilometreye çıkma süresi ise 5.2 saniye. Sürüş pozisyonu gereğince de yarışa girmiş bir pilot edasıyla otomobilin kullanma zevkine varılıyor.

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TAMAMEN SÜRÜCÜYE ODAKLI

Otomobilin iç dizaynında kullanılan malzemelerin kalitesi oldukça iyi. Alcantara ve deri kombinasyonunu en iyi şekilde kullanan Lotus tasarımcıları alüminyum detaylar ile de spor otomobil vurgusunu tamamlamışlar. Sade bir kadran grubu bizi karşılarken son sürat olarak 300 kilometre görülüyor. Havalandırma difüzörleri, kalorifer ve klima kontrol grubu oldukça sade tasarlanmış. Otomobilin en karakteristik özelliklerinden birisini de vites kısmı oluşturuyor. Manuel vitese gelindiğinde mekanik harika ile karşılaşılıyor. Çıplak olarak tasarlanan vites bölümü mekanik tasarımı gözler önüne seriyor. Yarış koltukları görevini tam anlamıyla yerine getiriyor. Otomatik camlar ise sadece kapılardan kontrol ediliyor. İç mekanda diğer kapıya ulaşmak kolay olduğundan bu durum sıkıntı yaşatmıyor. Otomobilin dezavantajlarından birisi aylarının sadece dışarıdan ayarlanabilir olması. Elektrikli ayna kullanılmadığı için otomobile binmeden önce ayarlamaların yapılması ya da dışarıdan birinin yardımıyla ayar yapılması gerekiyor.

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İLGİ ÇEKİCİ VE KASLI

Trafikte Lotus Sport Elise 220 ile dikkatleri üzerine çekmemeniz gibi lüksünüz yok. İstanbul’un en pahalı ve güçlü otomobillerinin yer aldığı Kadıköy Bağdat Caddesi’nde meraklı bakışlar üzerinizde oluyor. Test sırasında birçok otomobilsever Lotus’un önünü keserek bilgi almak istedi. Otoyolda ise bazı hız meraklısı sürücüler yan şeride gelerek yarışa davet etti.

Zamansız tasarım çizgileriyle her devrin otomobili olabilecek olan Lotus Sport Elise 220 hardtop tavana da sahip. İstenildiğinde çıkarılabilen tavan sayesinde otomobil üstü açık olarak da kullanılabiliyor. Motoru arkada olan Elise Sport 220’nin bagaj bölümü de motorun hemen arkasına konumlandırılmış. Küçük bir valiz ile dolabilecek olan bagaj boyutu da kullanıcısına yeterli oluyor.

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