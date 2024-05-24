Yapı ruhsatlarında yüzde 35 artış

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Ocak-mart döneminde 28 bin 662 binada, 178 bin 598 daire inşası için ruhsat düzenlendi. 2024’ün birinci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların toplam yüzölçümü 36.1 milyon metrekareyken; bunun 18.5 milyon metrekaresi konut, 10 milyon metrekaresi konut dışı ve 7.6 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Yapı ruhsatı verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 23.3 milyon metrekare ile ‘iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar’ sahip oldu. Bunu 3.6 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi.

Türkiye’de yıllık 700-800 bin yeni konuta ihtiyaç varken, son yıllarda alınan ruhsat sayılarında düşüş yaşanmıştı. 2019’da yaklaşık 320 bin adet konutla dip görülürken, 2020 yılında yaklaşık 555 bin, 2021 yılında 727 bin, 2022 yılında 699 bin ve 2023 yılında 855 daire için ruhsat verildi. Bu yılın ilk çeyreğinde de yaşanan artış arzda toparlanma sinyali olarak görülüyor. Ancak alınan ruhsatların piyasaya oturuma hazır konut olarak sunulması 2-3 yıl sürüyor. Firmaların büyük bir kısmı ruhsat alsa da hemen inşaata başlamıyor.