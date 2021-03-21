Yalova İli Termal Belediyesi 7 memur alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 19.04.2021 - 23.04.2021 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.30 17.30 arasında) Belediyemiz Termal İlçesi, Gökçedere Mahallesi, Yaşar Okuyan Caddesi No : 50 adresinde yer alan Termal Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne müracaatlarını yapabileceklerdir.



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