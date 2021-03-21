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Ekonomi
Haber Giriş: 21.03.2021 - 17:36 | Son Güncelleme:

Yalova İli Termal Belediyesi 7 memur alacak

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Yalova İli Termal Belediyesi 7 memur alacak

Yalova ili Termal Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 19.04.2021 - 23.04.2021 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.30 17.30 arasında) Belediyemiz Termal İlçesi, Gökçedere Mahallesi, Yaşar Okuyan Caddesi No : 50 adresinde yer alan Termal Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne müracaatlarını yapabileceklerdir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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