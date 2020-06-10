Yabancıya tahvil kolaylığı

Hazine ve Maliye Bakanığı devlet iç borçlanma senetlerine takas ve saklama hizmeti verilmesi konusunda yabancı merkezi saklama kuruluşu Euroclear Bank ile mutabakata vardı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Euroclear Bank ile yapılan işbirliği sayesinde yabancı yatırımcıların Türk Lirası, döviz ve altın cinsinden tahvillere daha kolay erişebileceğini bildirdi. Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, devlet iç borçlanma senetlerine (DİBS) takas ve saklama hizmeti verilmesi için yabancı merkezi saklama kuruluşu Euroclear Bank ile mutabakata varmasını değerlendirdi. Bakan Albayrak, “İstanbul Finans Merkezi hedefleri kapsamında sermaye piyasalarının uluslararası standartlara uyumuna yönelik adımlarımız sürüyor. Euroclear ile yaptığımız iş birliği sayesinde yabancı yatırımcılar Türk Lirası, döviz ve altın cinsinden tahvillerimize daha kolay erişebilecek” dedi.

Bakanlığın, Euroclear Bank ile vardığı mutabakatla, yabancı yatırımcıların Türkiye’de ihraç edilen ve işlem gören DİBS’lere ulaşması ve yatırım yapması kolaylaşacak. Yabancı yatırımcıların yurtiçi bankalarda hesabı olmasa bile mevcut Euroclear hesapları, her türlü DİBS’e erişmesi için yeterli olacak.

NASIL UYGULANACAK?

Euroclear saklama özelliği sayesinde Türk tahvillerinin farklı uluslararası piyasalarda teminat kabul edilme kabiliyeti artacak ve yabancı yatırımcılar küresel standartlara uyumlu operasyonel süreçlerle işlemlerinde DİBS yatırımlarını gerçekleştirebilecek. Uluslararası yatırımcılar operasyonel ve ekonomik sebeplerle takas ve saklama hizmetlerinde ağırlıklı olarak yabancı merkezi saklama kuruluşları ile çalışmayı tercih ediyor.

MALİYETE OLUMLU YANSIYOR

Analistler, yabancı yatırım fonlarının ilgisinde artışın finansman maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağladığını da belirtiyor. Uluslararası bağımsız denetim şirketi PwC’nin araştırmaları, son yıllarda Euroclear ile takas ve saklama hizmeti konusunda işbirliği yapan ülkelerin finansman maliyetlerinde düşüş yaşandığını ve 10 yılda gayrisafi yurtiçi hasılalarına 3.8 milyar dolar katkı sağladıklarını gösteriyor. Yabancı merkezi saklama kuruluşlarıyla işbirlikleri, uzun vadeli sürdürülebilir finansman hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Birçok ülke örneğinde yabancı merkezi saklama kuruluşlarıyla işbirlikleri yerel tahvil piyasasıyla başlarken, ilerleyen dönemlerde hisse senedi piyasaları ve özel sektör tahvillerinde de aynı yolun izlendiği görülüyor.