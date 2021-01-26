Yabancıdan yoğun ilgi

Türkiye piyasalarındaki payını yanlış ekonomi politikalarını gerekçe göstererek son yıllarda sert düşüren yabancı yatırımcılar gelişmekte olan ülke piyasaları genelindeki en büyük geri dönüşlerden birini gerçekleştiriyorlar. Reuters’te yayımlanan analize göre ekonomi yönetimindeki değişim, ortodoks politikalara dönüş ve reform gündemiyle kasım ayından bugüne yabancı yatırımcılar Türkiye piyasalarına 15 milyar doların üzerinde giriş yaptılar. Bu değişim piyasa dostu uygulamalara dönüş ile birlikte gelirken piyasadaki beklenti girişlerin yılın ilk yarısında belirginleşmek üzere 2021 boyunca da devam edeceği şeklinde.

YENİ ADIM PLANI

Reuters’ın 12 yabancı yatırımcı ve bir çok lokal işlemcinin görüş ve tahminlerini alarak derlediği verilere göre yabancı girişleri yıl ortasına kadar iki katına çıkabilir ve büyük yatırım fonları da daha uzun vadeli pozisyon almayı değerlendirebilir. Yaklaşık 67 milyar dolar varlık yöneten Londra merkezli BlueBay Asset Management’tan Polina Kurdyavko, “Türkiye pozisyonumuzu artırdık ve ortodoks adımlar devam ettikçe de bu yönde adım atmayı planlıyoruz” dedi.

YÜZDE 10’A ULAŞABİLİR

Türkiye tahvil piyasalarındaki payını yanlış ekonomi politikalarını gerekçe göstererek yüzde 20’lerden yüzde 3’lere kadar düşüren yabancı yatırımcılar yatırımlarını 2 aydan kısa sürede yüzde 5’in üzerine çıkardı. Piyasadaki genel beklenti yabancı yatırımcının girişlerinin devam edeceği ve yılın ortasında yabancı payının yüzde 10’a ulaşabileceği şeklinde. Reuters’ın görüşlerine başvurduğu 6 işlemci de yabancı payının gördüğü tarihi düşük seviyeler olan yüzde 3’ten çift haneye yılın ilk yarısında ulaşılabileceğini, 2021’de DİBS piyasasına 7-15 milyar dolar arası giriş beklediklerini belirtiyorlar. Deutche Bank da benzer şekilde 10 milyar dolar yabancı girişi beklediğini geçen haftaki raporunda dile getirdi.

BEKLENTİLER İYİMSER

TL şu aşamada yabancı yatırımcılara hem nominal hem de reel bazda açık ara yüksek bir faiz ödüyor. Ekonomistlerin hesaplamalarına göre beklenen enflasyona göre hesaplanan reel faiz TL için yaklaşık yüzde 5.5 seviyesinde. Gelişmekte olan ülke para birimleri ortalaması ise yaklaşık yüzde 0.5 düzeyinde. Mevcut enflasyona göre verilen reel faiz ise yüzde 2.4 civarında. Yine bankacıların hesaplamalarına göre kasım ayı başından beri Türkiye piyasalarına 15-17 milyar dolar arasında yabancı yatırımcı girişi yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilgili giriş için 15 milyar doların üzerinde portföy girişi olduğunu söyledi. Bunun 5 milyar doları portföy yatırımı olarak hisse ve DİBS piyasalarına geldi. DİBS portföyü ekonomi yönetimindeki değişimden bugüne 3.1 milyar dolar, hisse portföyü 1.9 milyar dolar arttı.

HIZLI GERÇEKLEŞİYOR

Deutche Bank’ın raporunda lokal sabit getirili menkul kıymetler piyasasında ancak 25 milyar dolarlık bir yabancı yatırımcı girişinin yabancı payını ancak 2017’deki yüzde 20 seviyesine getirebileceğine dikkat çekti. Raporda ekonomi yönetimindeki değişimden bugüne 3.5 milyar dolar giriş görüldüğüne dikkat çekilerek, “2021’in ilk yarısında Türkye piyasalarına 10 milyar dolarlık giriş bizi hiç şaşırtmayacak” dedi. JPMorgan kısa süre önce yayımladığı bir raporda yabancı yatırımcının hali hazırdaki düşük pozisyonun, enflasyonda beklenen düşüşün deteğiyle “Lokal borçlanma piyasasında daha fazla ralli için yer var” görüşüne yer verdi. Hazine’nin iç borçlanmasının 2012-2017 yılında yüzde 20’sinden fazlasını finanse eden yurtdışı yerleşikler geçen sene yüzde 3’e kadar düşürdükleri paylarını son dönemde yüzde 5.5’e kadar yükseltti. Bu artış geçmişteki yüzde 20’li rakamlarla kıyaslandığında henüz çok düşük seviyelerde olsa hızlı bir şekilde gerçekleşiyor.