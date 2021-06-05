‘Ya değişeceğiz ya oyundan düşeceğiz’

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, Avrupa Yeşil Mutabakatı’yla ilgili olarak, “Ya dönüşeceğiz, ya oyundan düşeceğiz” değerlendirmesini yaptı. Türkay, günümüzün en önemli sorunun küresel ısınma ve onun görünen yansıması iklim değişikliği olduğunu belirterek, “AB 2019’da Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı açıklayarak bu işe dur diyecek bir mekanizmayı da devreye sokmuş oldu” diye konuştu. Türkay, şunları kaydetti:

“2050 yılında Avrupa’yı karbon nötr kıta yapmak isteyen AB’nin bu yaklaşımına yeni bir vergi ve sınırlama olarak görenler oldu. Ancak bizce bu bir fırsat. Bu salt bir çevre meselesinin ötesinde yeni bir iş yapış biçimi ve ticaret anlayışı getiriyor. Buradaki çifte fırsatı görmeliyiz. Bir yandan dönüşerek dünyamızı kurtaracağız, diğer yandan en büyük ihracat ortağımızla işleri daha da artırma şansını elde edebileceğiz.”

ÇALIŞMA GRUBU KURULDU

BUSİAD’ın bir süredir dijital dönüşüm ve endüstri 4.0’la ilgili çalışmalarına ağırlık verdiğini hatırlatan Türkay, “Bizce bunu tamamlayan yeşil ekonomiyi de, bir iki yıldır ilgi alanımıza almıştık” dedi. Türkay, şunları kaydetti: “Geçen yıl ‘BUSİAD Yeşil Bursa Çalışma Grubu’nu kurduk. Onursal başkanlığını geçmiş dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlarından Erdem Saker yapıyor. Değerli hocalarımız, eski oda başkanlarımız ve işinin uzmanı isimler var. O şehrin çevre sorunlarına çözüm bulmak adına çalışmalarını sürdürürken, şimdi de sanayinin yeşil ekonomi dönüşümünü ve Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyumunu sağlamak için ‘BUSİAD AB Yeşil Paktı Görev Gücü’nü kurduk. Bu görev gücü farkındalık çevrim içi toplantılarıyla çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı bile. TÜSİAD ile de iletişim halindeyiz. Bu ülkemizin dönüşümü için önemli bir çaba.”

‘SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GENİNDE VAR’

BUSİAD’ın logosunu da hatırlatan Türkay, “43 yıl önce Türkiye’nin ikinci, Anadolu’nun ilk SİAD’ı olarak kurulan BUSİAD, sürdürülebilirliği önemsediğini logosunda vücuda getirmiş. Dut yaprağı, ipek böceği kozası ve çark var. Yeşil ve siyah renkler bir arada. Yani BUSİAD’ın geninde sürdürülebilirlik var. Bu işi başaracağımıza inanıyoruz. Başka Bursa, başka Türkiye ve başka dünya yok yaşayacağımız. Doğrusal üretim ve tüketim anlayışının yerini döngüsellik almalı. Yenilenebilir enerjide güzel giden çalışmalar hızlanmalı. Ya dönüşeceğiz, ya oyundan düşeceğiz. Yeni bir çağ önümüzde duruyor” şeklinde konuştu.

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