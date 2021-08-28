XRP davası ne zaman? Ripple için kritik süreç devam ediyor
XRP olarak bilinen Ripple davası için süreç devam ediyor. Yatırım yaptıkları Ripple hakkında son durumu merak eden yatırımcılar SEC davasındaki detayları araştırıyor. Peki, XRP davası ne zaman yapılacak? İşte, Ripple XRP dava tarihi hakkında bazı bilgiler
Ripple davasındaki son gelişmeye göre mahkeme, davalıların ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunu (SEC) belirli belgelerin sunulmasına yönelik talebi tartışmak için telefon konferansı yapılmasına karar verdi. Duruşma, 31 Ağustos 2021 Salı günü yapılacak.
31 Ağustos 2021 olarak kararlaştırılan telefon konferansı emrini, tarafların “keşif süreci” için verilen son tarihin kısa bir şekilde uzatılmasına yönelik ortak talebi izledi. Ayrıca, keşif sürecine yönelik son tarihin 12 Kasım 2021’e kadar uzatılması istendi.