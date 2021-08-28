XRP davası ne zaman? Ripple için kritik süreç devam ediyor

Ripple davasındaki son gelişmeye göre mahkeme, davalıların ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunu (SEC) belirli belgelerin sunulmasına yönelik talebi tartışmak için telefon konferansı yapılmasına karar verdi. Duruşma, 31 Ağustos 2021 Salı günü yapılacak.

31 Ağustos 2021 olarak kararlaştırılan telefon konferansı emrini, tarafların “keşif süreci” için verilen son tarihin kısa bir şekilde uzatılmasına yönelik ortak talebi izledi. Ayrıca, keşif sürecine yönelik son tarihin 12 Kasım 2021’e kadar uzatılması istendi.

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