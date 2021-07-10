Windows işletim sistemleri için kritik güvenlik güncellemesi
Microsoft, kısa süre önce Windows 7’ye kadar gönderilen bir güvenlik güncellemesi yayımladı.
Yayımlanan bu güncelleme, Print Spooler servisinin bünyesinde bulunan ve PrintNightmare olarak geçen önemli bir güvenlik açığını kapatıyor.
Microsoft tarafından “kritik” olarak adlandırılan güncellemenin, Windows işletim sistemine sahip her bilgisayara vakit geçirmeden yapılması gerekiyor. Açıklamaya göre bu açık kullanılarak sistemlere uzaktan erişim sağlanabiliyor ve uzaktan kod çalıştırılabiliyor. Yani sistem tamamen kötü niyetli kişinin eline geçebiliyor.