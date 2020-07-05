WeBee 5. uluslararası başarısını kazandı

Turizm’de global başarılara imza atan WeBee, yine ülkemizin gururu oldu. Dünya Turizm Örgütü ile 5. uluslararası başarısını kazandı.‬

‪Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) düzenlediği “Turizmi Şifalandıran Çözümler” yarışmasına 110 ülkeden 1.183 proje katıldı. Ülkemizi temsilen bu yarışmaya katılan WeBee, Avrupa’daki en başarılı 6 çözümden biri seçildi. Değerlendirmeyi Dünya Turizm Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) uzmanlarından oluşan jürinin yaptığı bu seçimle birlikte Dünya Turizm Örgütü, WeBee’yi tüm üye ülkelerindeki turizm tesislerine önerdi ve WeBee en yıkıcı start-up, girişimci ve yenilikçiler alanında dünyaya duyuruldu.‬