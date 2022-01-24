Volvo’nun elektrikli modeli Türkiye’de

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Markanın en popüler modellerinden XC40 SUV’un tamamen elektrikli versiyonu olan dört tekerlekten çekişli XC40 Recharge, tek bir şarjla ve 408 HP çıkışla 418 kilometre menzil sunuyor. Pil, hızlı şarj sistemiyle yaklaşık 40 dakikada yüzde 80 düzeyinde şarj edilebiliyor. Tek donanımla gelen modelin satış fiyatı ise 1 milyon 274 bin TL olarak açıklandı. Bu fiyata, Mod 2 ve Mod 3 şarj kablosu, 3 yıllık üretici garantisi, 3 yıllık kasko ve yol yardım hizmeti ile 3 yıllık periyodik bakım dahil olacak. Ayrıca, XC40 Recharge satış süreci, Volvo Car Turkey websitesinden online olarak başlatılacak.

XC40 Recharge’ın tanıtım toplantısında konuşan Volvo Car Turkey Genel Müdürü Magnus Boman, 2021 yılında 561 bin adetlik sıfır otomobil pazarından yüzde 1.42 pay alarak tüm zamanların en iyi pazar payına ulaştıklarını belirtti. Boman, “2020’de aldığımız pay yüzde 1.34’tü. Satış adetlerinde bakıldığında ise 2021 yılında 8 bin adetlik satış gerçekleştirdik. 57.8 bin adetlik Premium segment pazarından yüzde 13.8 pay aldık. 2022’de binek otomobil pazarının 600 bin, Premium segmentin 59 bin adet olmasını bekliyoruz. Satışlarımızdaki Recharge payının ise yüzde 15 olmasını hedefliyoruz” diye konuştu. Boman, doğuştan elektrikli Volvo C40’ın ise yılın ikinci yarısında Türkiye’de satışa sunulacağını bildirdi.