Vodafone Business 2020'de 1.2 milyon kurumsal müşteriye çözüm sundu

İşletmelerin “dijital iş ortağı” olmayı hedefleyen Vodafone Business, pandeminin damgasını vurduğu 2020 yılında da müşterilerini geleceğin dijital dünyasına hazırlamaya devam etti. İşletmelerin güvenilir teknoloji danışmanı olarak dijital dönüşüm süreçlerinde uçtan uca çözümler sunan Vodafone Business, işletmelerin iş süreçlerini kesintisiz ve güvenli bir şekilde sürdürmelerine destek verdi. İşletmelerin hızlı ticari yenilenme, sağlık ve güvenlik, hibrit çalışma modeli, verimlilik ve otomasyon ile dijital uzmanlık ekseninde toplanan ihtiyaçlarına odaklanan Vodafone Business’ın sunduğu ürün ve servislerden son 1 yılda 1,2 milyon kurumsal müşteri yararlandı. Vodafone’un Red Business tarifesini kullanan işletmeler ise tarifenin sunduğu avantajlardan yararlanarak 1 yılda toplam 7 milyon TL’nin üzerinde fayda sağladı.



Vodafone Business’ın 2020 yılındaki çalışmalarını değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:



“Vodafone Business olarak, finanstan perakendeye, her sektörün ihtiyaçlarına uygun çözümlerle müşterilerimizi geleceğin dünyasına hazırlıyoruz. 2020’de de işletmeler için terzi usulü çözümler sunmaya devam ettik. Ürün ve servislerimizden son 1 yılda 1,2 milyon kurumsal müşterimiz yararlandı. Bu müşterilerimiz için bir yandan verimlilik ve tasarruf imkânları sunarken, bir yandan da en doğru kanalları kullanarak müşteri memnuniyetini korumalarına yardımcı olduk. Diğer yandan, Red Business tarifemizi kullanan işletmelere 1 yılda toplam 7 milyon TL’nin üzerinde fayda sağladık. 2020’de kişisel alışkanlıklarımızdan küresel ekonomiye kadar her alanda köklü değişimler yaratan pandemi sürecinde de işletmelerimizin yanında olduk. Bu zorlu dönemde dijitalleşmenin gücünü kullanarak KOBİ ve esnaf müşterilerimiz de dahil olmak üzere tüm müşterilerimize kesintisiz ve güvenli erişim sağlarken, yeni döneme hızla adapte olmaları için çözümlerimizle destek verdik. Bu dönemde pek çok işletme çalışanlarının sağlığını korumak ve uzaktan çalışmalarını sağlamak için Vodafone Business çözümlerini tercih etti. Vodafone Business olarak, dijitalleşmeye giden yolda teknolojideki gücümüzle işletmelerin yanında yer almaya devam edeceğiz.”



KÜRESEL UZMANLIĞINI VE YEREL DENEYİMİNİ BİRLEŞTİRDİ



Vodafone Business, küresel uzmanlığını ve yerel deneyimini birleştirerek 2020 yılında da fark yaratmaya devam etti. Vodafone Grubu, bağladığı nesne sayısı itibariyle dünyanın en büyük IoT (Nesnelerin İnterneti) hizmet sağlayıcısı konumunda. 50'yi aşkın ülkede 100 milyondan fazla "nesneye" hayat veriyor. Grup, aynı zamanda, araştırma şirketi Gartner tarafından, altı yıl üst üste makineler arası iletişim (M2M) teknolojilerinin lideri olarak ilan edildi. Forrester Research araştırma şirketi, 2020 son çeyrek verilere göre 10 hizmet sağlayıcı arasından 30 kritere göre gerçekleştirdiği SD-WAN hizmetleri araştırmasında Vodafone Business'ı lider olarak konumlandırdı.



Vodafone Business da dünya lideri Vodafone Grubu’nun yetkinliğinden aldığı güçle Türkiye’de işletmelerin ihtiyaçlarına odaklanarak çözümlerini işletmelerle buluşturdu.



YERLİ ÇÖZÜM ORTAKLARIYLA YAPILAN PROJELERİN İŞ HACMİ 100 MİLYON TL’Yİ BULDU



Yerli ve milli ekosistemi destekleyen Vodafone Business, 2020 yılında yerli çözüm ortaklarıyla iş birliklerini güçlendirerek önemli bir değer yarattı. Yerli çözüm ortaklarıyla geliştirdiği Red Kontrol, Bulut Santral ve Siber Güvenlik Operasyon Merkezi gibi çözümlerle ekosistem için yaratılan iş hacmi yaklaşık 100 milyon TL oldu.



İHTİYAÇLAR 5 BAŞLIKTA TOPLANDI



2020 yılında saha gücü, dijital kanalları ve kurumsal müşterilere özel hizmetleriyle müşterilerinin yanında yer alan Vodafone Business, sürekli nabız ölçerek pandemiyle birlikte işletmelerin iş süreçlerinin nasıl değiştiğini, hangi ihtiyaçlarının öne çıktığını belirledi. Vodafone Business’ın her sektör ve ölçekten işletmeyle görüşerek tespit ettiği ihtiyaçlar şöyle sıralandı:

o Hızlı ticari yenilenme

o Sağlık ve güvenlik

o Hibrit çalışma modeli

o Verimlilik ve otomasyon

o Dijital uzmanlık

Vodafone Business, işletmelerin bu ihtiyaçları doğrultusunda son 1 yılda mobil ve iletişim hizmetleri, Veri Merkezi, Bulut Santral, Red Kontrol, Termal Kamera ve Sosyal Mesafe Takibi gibi çözümleriyle 1,2 milyon kurumsal müşteriye ulaştı. %99’u KOBİ ve esnaf olan müşterilerinin üretimden enerji ve makine takibine kadar tüm iş süreçlerini uzaktan takip ederek yönetmelerini ve kesintisiz sürdürmelerini sağladı.

Red Kontrol çözümüyle; operasyonel verimlilikte %10'a kadar artış, çalışan verimliliğinde %20'ye kadar artış, iş güvenliği maliyetlerinde %20'ye kadar düşüş elde edildi.

Vodafone Business’ın danışmanlık ve profesyonel reklam yönetimi desteği sunduğu Facebook ve Instagram reklam paketinden 1.000’in üzerinde işletme faydalandı. Bu çözümden faydalanan firmalar web sitesi ziyaretlerinde %500, müşteri mağaza ziyaretleri ve aramalarında % 80, dijital satışlarda %350’ye varan oranlarda artış sağladı.



ANAHTAR TESLİM E-TİCARET SİTESİ



Vodafone Business, 2020’de TOBB çatısı altındaki 365 oda ve borsanın üyelerine özel olarak geliştirdiği E-Ticaret Hizmet Paketi’ni de tanıttı. Altyapı, güvenlik, pazarlama ve alışveriş başlıkları altında KOBİ’lerin e-ticaret için ihtiyacı olan tüm hizmetleri içeren ve anahtar teslim e-ticaret sitesi sahibi olma imkanı sunan E-Ticaret Hizmet Paketi kısa sürede en çok tercih edilen çözümler arasına girdi.



TARIMDA VERİMLİLİK VE TASARRUF SAĞLAYAN TEKNOLOJİLER



Vodafone Business, Türkiye İş Bankası iş birliğiyle hayata geçirdiği Dijital Tarım Projesi ile de fark yarattı. Proje kapsamında tarım ve gıda sektörlerinde üretimden ilaçlamaya kadar tüm süreçleri uzaktan takip etme imkânı sağlayan Dijital Tarım İstasyonu çözümü çiftçiler ve kurumların ihtiyaçlarına yanıt verdi. 2020 yılında 200’ün üzerinde Dijital Tarım İstasyonu’nun kurulumu gerçekleştirildi. Sanayi ve ticaret odaları, belediyeler ve üniversiteler de bölgelerinde sürdürülebilir ve dijital tarıma destek vermek için bu çözümü gündemlerine aldı. Bu çözümle sulama, ilaçlama ve elektrikte %30-55 arasında tasarruf sağlandı. Mayıs ayında yaşanan ani sıcaklık değişiminde narenciye, muz, domates, salatalık üreten müşteriler, Dijital Tarım İstasyonu’nun sunduğu erken uyarı sistemi sayesinde mahsüllerini %60 oranında kurtardı.



50 BİN ŞİRKET DİJİTAL SKORUNU ÖLÇTÜ



Vodafone Business ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) başlatılan “Dijital Dönüşüm Hareketi” kapsamında KOBİ’lerin ve şehirlerin dijital skorları ölçülürken Türkiye’nin dijital skoru 53’ten 69’a yükseldi. KOBİ’lerin dijitalleşmesine katkıda bulunmak üzere, Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle, TOBB’un himayesinde, Vodafone Türkiye ve Akbank ana sponsorluğunda gerçekleştirilen Türkiye Teknoloji Buluşmaları ile 3 yılda 50 bine yakın KOBİ’ye ulaşıldı ve dijital skorları ölçüldü.



KURUMLARA DİJİTAL DANIŞMANLIK



Vodafone Business dijital tarımdan e-ticarete, dijital ve finansal okuryazarlıktan girişimciliğe, geniş bir yelpazede uçtan uca eğitimlerin verildiği Vodafone Business Dijital KOBİ Eğitim Platformu’nu da Eylül ayında KOBİ’lerin hizmetine sundu. 100’e yakın eğitimin ücretsiz verildiği platformdan 114 binden fazla KOBİ yararlandı. 1.000 saate yakın eğitim videosunun yer aldığı platformda e-ticaret ve dijital pazarlama en çok tercih edilen eğitim kategorileri olurken, E-Ticaret’e Nasıl Başlarım/Yeni Ekonomi ve E-Ticaret, Pazarlamaya Genel Bakış, Müşteriye Erişme Yöntemleri ise en çok izlenen eğitim videoları oldu.



FUTURE LAB YURTDIŞINDA ÖRNEK OLDU



Vodafone Business, 2020’de İTÜ Vodafone Future Lab’de Nesnelerin İnterneti ve diğer yeni nesil teknolojilerden yararlanarak pek çok alanda çözüm üretmeye devam etti. Akıllı teknoloji merkezi Future Lab’in bugüne kadar konuk ettiği kişi sayısı 1.250’yi, firma sayısı ise 350’yi aştı. Şirketleri geleceğin teknolojileriyle buluşturan Future Lab’de Nesnelerin İnterneti ve diğer yeni nesil teknolojilerden yararlanarak neredeyse tamamı yerli 30 çözüm ortağıyla birlikte geliştirilen 34 akıllı teknoloji çözümü her sektöre ve hayatın her alanına dokunuyor. Vodafone Business, yakın zamanda Virtual Future Lab’i de hayata geçirerek çözümlerini ekonomiye can veren küçük ve orta işletmeler de dahil her ölçekten şirkete yaymayı hedefliyor. Future Lab, yurtdışında da referans oldu. Arnavutluk ile bu kapsamda görüşmelere başlandı.