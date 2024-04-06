Vizede hizmet bedeli sürprizi... Yunan adalarına girişin maliyeti 90 Euro’ya çıkıyor

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10 Yunan adasında Türk vatandaşları için kapıda vize uygulaması 1 Nisan itibarıyla başladı. Ancak 10 adanın tamamı henüz açılmadı, şimdilik 5 ada kapıda vize uygulaması ile Türk ziyaretçileri kabul ediyor. Bayramda kapıda vize için hazır olan komşu adalar ise Samos, Kos, Rodos, Midili, Sakız oldu. Peki adalara nasıl gidilecek ve toplamda bir adaya gitmek ne kadara mal olacak? Kapıda bekleyen sürprizler var mı?

ARACI ŞART

Adaya gitmek için 60 Euro vize ücreti isteniyor. Ancak gereken evrakları kendiniz hazırlasanız da aracı firmaya evraklarınızı teslim etmeniz gerekiyor. Kendiniz evraklarınızı karşı tarafa iletemiyorsunuz. Yunan tarafı aracı firmaları şart koşuyor. Bu sebeple evraklarınızı aynı gün içerisinde teslim edip adaya gidemiyorsunuz, 3-4 gün öncesinden aracı firmaya iletmek zorundasınız. Bu da hizmet bedeli adı altında ek bedel ödemenize sebep oluyor.

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Peki bu yasal mı? Aracı firmaları aradık, bu bedelin yasal olduğunu çünkü ekstra personel çalıştığı ve evrakların takibinin yapılması için mecbur kıldığını ifade ettiler. Ancak bazı bölgelerde 30 Euro gibi daha yüksek rakamlar talep ediliyor.

80-90 EURO MALİYET ÇIKIYOR

İşlemler feribot firmaları arayıcılığıyla yapılıyor ya da bir acenteyle anlaşıp evraklarınızı teslim edebiliyorsunuz. Çoğu gemi firması 20 Euro hizmet bedeli talep diyor. Örneğin Ayvalık’taki bir feribot firması “10 Euro’sunu biz 10 Euro’sunu da Midilli tarafı alıyor” diyor. Eğer bu ödeme yapılmazsa evraklarınız işleme alınmıyor. Ayrıca gidilecek adaya göre de 35-80 Euro arası feribot ücreti de maliyete ekleniyor.

NEDEN EK MALİYET İSTENİYOR

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, Hürriyet’e verdiği bilgilerde detayları şöyle anlattı: “Yunan tarafı bireysel gelenleri kabul etmem diyor ve evrakların önceden gelmesini istiyor. Feribottan iner inmez evrak vererek geçemiyorsunuz, 3-4 gün önceden evraklarınızın aracı firmada bulunması gerekiyor. Bu sebeple birinin evrakların takibini yapması gerekiyor. Konsolosluk gemi acentelerini aracı olarak kullanıyor. Karşı taraf personel sayısını ve mesai süresini arttırdığı için karşı taraftaki gümrük 10 Euro alıyor, 10 Euro’yu feribot firması alıyor. Eğer feribot firması işlemleri kendi yapıyorsa 10 Euro’yu kendi, bir acenteyle yapılırsa 5-5 bölüşüyorlar” dedi. Uçar ayrıca, “Konsolosluk aracı firmalara sorumluluk veriyor. Gelip de dönemeyen olursa bunun sıkıntısını sana yaşatırım diyor” bilgisini de verdi.

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Ali Uçar

ESKİDEN DE HİZMET BEDELİ VARDI

Ayvalık’ta hizmet veren Meis Turizm’in Sahibi Öztürk Turhan da daha önce uygulanan kapı vizesinde de hizmet bedeli alındığını belirterek, “Eski dönemde 60 Euro’ydu, 20 Euro hizmet bedeli yine alıyorduk. Yeni dönemde kapı vizesi 80 Euro, 20 Euro’su hizmet bedeli. 10 Euro’sunu Yunanistan’daki acente alıyor, 5 Euro’sunu gemi firması, 5 Euro’sunu da işlemler için biz alıyoruz. Ekstra olarak 150 lira devletin aldığı çıkış harcı ve Ayvalık Belediyesi limana ayak basma parası olarak 100 lira alıyor” dedi.

BAYRAMDA 20 BİNE YAKIN TÜRK ADADA

TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Engin Ceylan ise, “Yunanistan tarafında gümrük kısmının tamamlanmasıyla mayıs ayı içerisinde diğer adalarında kapıda vize uygulamasını başlamasını bekliyoruz” dedi. Ceylan, kapıda vize detaylarını şöyle anlattı: “Acenteler de 20-30 Euro hizmet bedeli koyarak ortalama 80 ila 100 Euro arası bir maliyetle kapı vizesi hizmeti veriliyor. Adaya indikten sonra gümrükte kapı vizesi basılı sırasına geçecek yolcular. Bu da çok büyük bir yoğunluğa sebep olacak. Bayramda vize alamayanlar kapı vizesine yönelecek. Bu bayram döneminde 15-20 bin arası Türk turistin kapı vizesiyle giriş yapacağını öngörüyoruz.”

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TALEP ÜÇ KAT ARTTI

Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran da 20 Euro ekstra hizmet bedeli alındığını ifade etti. Onaran ayrıca Yunan adalarına geçen seneye göre talebin 2-3 kattan fazla arttığını belirterek, “Özellikle Rodos ve Midilli adasına çok talep oldu. Hemen hemen turlarımızın tamamı doldu. Fiyatlar ise Ege sahillerine nazaran daha uygun birçok tesis var. Özellikle Rodos, Midilli gibi adalarda 5 yıldızlı bir tatil Ege kıyılarına göre yüzde 40-50 daha uygun. Bu yüzden talep daha yüksek. Ancak Ege ve Bodrum bir sıkıntı yaşamaz” şeklinde konuştu.