Vize şikâyetleri rekor seviyede

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Bu firmalara yönelik şikâyetler 2021 yılında göre yüzde 419 oranında artarak zirve yaptı. Çözüm platformu Şikâyetvar’ın açıkladığı verilere göre, vize konusunu yüzde 347’lik şikâyet artış oranıyla bahis siteleri izledi. Vakıf ve derneklere ilişkin şikâyetler de yüzde 274 oranında artarak sıralamada üçüncü sırada yer aldı. Cinsel sağlık ürünleri ve ulaşım uygulamaları ise 2022’de en çok şikâyet artışına sahip diğer sektörler oldu. Bu dönemde, en çok şikâyet alan sektörler ise sırasıyla e-ticaret, finans, iletişim ve kargo sektörleri olarak kaydedildi.

İSTANBUL ZİRVEDE

Açıklanan verilere göre, 2022’de müşterisini en çok memnun eden sektör, yüzde 54’lük memnuniyet oranı ile anne-bebek-çocuk sektörü oldu. Endüstriyel makineler sektörü yüzde 52 memnuniyet oranıyla ikinci sırada yer alırken, emlak ve inşaat sektörüyle internet platformları müşterisini en çok dinleyen diğer sektörler olduğu belirtildi. Şikâyetlerin zirve yaptığı ay aralık, en şikâyetçi şehir İstanbul, en az şikâyet eden ise Muş oldu. En çok şikâyet edilen gün pazartesi, saat ise olarak 14:00 kaydedildi. Yıl boyunca en çok şikâyetin geldiği tarih de 29.11.2022 olarak belirlendi.

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Şirketten yapılan açıklamada, “E-ticarette kampanya dönemlerinde yaşanan sıkıntılar, finans sektöründe harcama itirazlarının çok fazla olması, iletişim sektöründe habersiz çekilen ücretler bu yıl en fazla tüketicilerin mağdur olduğu konular arasında yer aldı. Şikâyetvar verilerine göre genel olarak 2022’de tüm sektörler düşünüldüğünde tüketicinin en çok dile getirdiği konuysa ciddi bir güven kaybının olmasıydı” değerlendirmesi yapıldı.