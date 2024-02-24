Vize muafiyeti olan 10 Yunan adasında tatil 7-8 bin liradan başlıyor: Komşu adalarda tatilin faturası

Haberin Devamı

Türk vatandaşlarının Yunan adalarını tüm yıl boyunca ziyaret edebileceği 7 günlük vize muafiyetinin mart ayında başlaması bekleniyor. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis vize kolaylığı uygulamasının mart ayında başlayacağını söylemişti. 7 günlük kapıda vize uygulaması Rodos, İstanköy (Kos), Sisam (Samos), Sakız (Hios), Meis (Kastelorizo), Sömbeki (Simi) , İleryoz (Leros), Limni (Limnos), Midilli (Lesvos) ve Kilimli (Kalimnos) adalarını kapsıyor. Peki, bu adalarda bir haftalık tatilin bedeli ne kadar olacak; Türkiye’den daha mı ucuza geliyor? Hürriyet olarak 10 adadaki otel, tur ve feribot fiyatlarını araştırdık. İşte ortalama fiyatlar...

Haberin Devamı

-RODOS: On İki Adalar’ın en büyüğü, Yunanistan’ın en doğuda bulunan adası. Bayram haftasına da denk gelen 17-23 Haziran haftasında 6 gece 7 günlük 2 kişilik bir tatil, sadece ortalama oda fiyatı olarak 7 bin TL’den başlıyor. ‘Kahvaltı dahil’ paketli bir otelde konaklama istenirse de fiyatlar 10 bin TL’den başlıyor. Bu bölgede en pahalı otel ise iki kişi için 116 bin 811 TL.

-SAKIZ: Adada 6 gece 7 gün iki kişilik en uygun otel fiyatları ortalama 8 bin TL’den başlıyor. Bölgenin pahalı oteli ise 42 bin 835 TL.

-SİSAM: Adada 17 Haziran-23 Haziran haftasında 6 gece 7 günlük iki kişi için en uygun otel fiyatları 7 bin TL’den başlarken, bölgede 5 yıldızlı otelin iki kişi için fiyatı ise 69 bin 344 TL.

-MİDİLLİ: Burada 6 gece 7 günlük iki kişilik en uygun fiyatlı otel 8 bin TL’den başlıyor, bu fiyata sadece oda fiyatı dahil. Bölgedeki en pahalı otel kahvaltı dahil ortalama 35 bin TL olurken villa tarzı bir tesiste konaklama yapılmak istenirse de iki kişi için bu fiyat 117 bin 211 TL’ye kadar çıkabiliyor.

-İSTANKÖY: Türklerin en çok gittiği Yunan adalarından biri olan İstanköy (Kos) adasında 6 gece 7 gün için iki kişilik en uygun fiyatlama 7 bin 500 TL civarı olurken oda kahvaltı seçenekli oteller ortalama 13 bin TL’den başlıyor. Bölgede pek çok 5 yıldızlı otel ve her şey dahil hizmeti sunan tesisler de bulunuyor. 5 yıldızlı otellerde iki kişilik fiyatlar ortalama 50 bin TL’den başlıyor, 190 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Haberin Devamı

-MEİS: Yunanistan’ın en küçük adası olan Meis’te ise çok az otel seçeneği bulunuyor. Bölgede 6 gece 7 günlük en düşük daire fiyatı 13 bin TL olurken en pahalı konaklama fiyatı 76 bin TL.

-İLERYOZ: Bu adada iki kişi bir haftalık bir tatil için en uygun fiyatlar ortalama 8 bin TL’den başlıyor, 15 ila 20 bin TL arasında da ortalama bir otelde kalınabiliyor. Bölgedeki villalarda konaklamak ise 30 bin TL’den başlıyor.

-KİLİMLİ: Yunanistan’ın Güney Ege bölgesinde bulunan, dalış ve tırmanış için elverişli Kilimli yani Kalimnos adasında ise konaklama fiyatları şöyle: 1 hafta iki kişi konaklaması en uygun 8 bin TL’den başlarken bölgenin en pahalı oteli 4 yıldızlı şeklinde 56 bin TL.

Haberin Devamı

-SÖMBEKİ: Arkeolojik, mimari ve doğal güzelliklere sahip bir ada olan Sömbeki adasında iki kişilik bir haftalık bir tatilin konaklama bedeli 15 bin TL’den başlıyor, 44 bin TL’ye kadar çıkıyor.

-LİMNİ: Gökçeada’nın güneybatısında bulunan Limni adasında ise en uygun fiyat ortalama10 bin TL’den başlarken bu fiyat 40 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

KAPIDA VİZE ÜCRETİ NE KADAR?

-Yunanistan adalarına kapıda vize ücretinin 60 Euro olacağı öngörülüyor. 10 Yunan adasında geçerli olan bu vize, 7 günlük giriş hakkı tanıyor. Bu süre çerçevesinde belirlenen 10 adanın dışına çıkılamadığı gibi vize süresini aşanlara da para cezası uygulanıyor.

Haberin Devamı

KAPI VİZESİ İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

-Belirlenen Yunan adalarına girebilmek için kapı vizesine ihtiyaç var. Kapı vizesi alabilmek için en az 6 ay geçerliliği olan bir pasaport, 2 biyometrik fotoğraf, seyahat masraflarını karşılayacak kadar bakiyenin bulunduğu üç aylık banka hesap dökümü, otel rezervasyonu, feribot bileti, seyahat sağlık sigortası, kimlik fotokopisi ve başvuru formu gerekiyor.

SEFERİHİSAR VE KUŞADASI’NDAN SEFERLER DÜZENLENECEK

-İDO, 6 Nisan’dan itibaren İzmir Seferihisar ve Aydın Kuşadası’ndan Yunanistan’ın Samos (Sisam) adasına seferler düzenleyecek. İDO tarafından belirlenen bilet fiyatlarına göre, Seferihisar’dan Samos’a gidiş-dönüş biletler 35 Euro, Kuşadası’ndan ise 41 Euro olarak satışa sunulacak. Seferihisar-Samos seferleri haftada 3 gün sabah gidiş, akşam dönüş olarak planlanırken, ağustos ayında ise haftanın her günü seferler düzenlenecek. Kuşadası-Samos seferleri ise 15 Haziran’a kadar haftada 3 gün sabah gidiş, akşam dönüş olarak yapılacak. 15 Haziran’dan sonra ise haftanın her günü seferler düzenlenecek.