Visa-Mastercard’lı Rus kredi kartları Türkiye’de de kapandı

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Geçen hafta Visa ve Mastercard, Rusya’daki operasyonlarını durduracağını açıklamış, Rusya’dan alınan Visa ve Mastercard özellikli kartların yurtdışında çalışmayacağı bildirilmişti. Rusya içerisinde söz konusu kartların son kullanım tarihine kadar geçerli olacağı kaydedilmişti. Dün itibariyle Türkiye’de Visa ve Mastercard özellikli kartlar kullanıma kapandı. Özellikle Antalya ve çevresinde yaşayan bazı Rus vatandaşlarının Visa ve Mastercard özellikli kartlarını kullanamadığı öğrenildi.

SADECE NAKİT KULLANILIYOR

Biz de, Antalya’da yaşayan bazı Rus vatandaşlarına ulaştık. Türkiye’de uzun yıllardır yaşayan bir Rus vatandaşı, “Rusya’da bir bankadan aldığım kredi kartı cuma günü itibariyle kullanıma kapandı. Alışveriş yapmaya çalıştığım yerde kartımı kullanamadım” dedi. Rusya’da yatırımları olan bir Türk iş insanı da Hürriyet’e şu bilgileri verdi: “Uzun yıllardır Rusya’da iş yapıyorum. Aynı zamanda Rus vatandaşıyım. Rus pasaportumla Rusya dışında Romanya’da da yatırımlarım var. Şu anda Antalya’dayım. Rus kredi kartlarımı dün itibariyle kullanamamaya başladım. Romanya’daki şirket hesaplarım da donduruldu. Bu sorunu aşmak için bankalarla görüşme halindeyiz. Romanya’daki yatırımlara Türkiye üzerinden devam etmenin yollarını arıyoruz.” Antalya’da bulunan bazı Rus vatandaşları ile görüşme imkânı bulduğunu söyleyen Türk iş insanı, “Buradaki Ruslar hazırlıksız yakalandı. Banka hesaplarından para çekemiyorlar, kredi kartlarını kullanamıyorlar. Sadece nakit para kullanabiliyorlar” dedi.

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‘BANKALAR ÇALIŞIYOR’

Antalya’da bulunan 5 yıldızlı bir otelin genel müdürü de konu ile ilgili şunları söyledi: “Rus vatandaşları şu anda Rusya’daki bankalardan aldıkları Visa ve Mastercard özellikli kartlarını kullanamıyorlar. Bankalar Rusya’nın yerli ödeme sistemi ‘Mir’ ve Çinli ‘UnionPay’ üzerinden işlemlerin yapılabilmesi için çalışmalarını hızlandırdı. Bu iki ödeme sisteminin olduğu kredi kartları ile ödemeler yapılabiliyor. Bu ödeme sistemlerinin Türkiye’de faaliyet gösteren tüm bankalarda geçerli olması gerekiyor. ”

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YÜZDE 75’İ VISA VE MASTERCARD

Konuyla ilgili ulaştığımız bankacılık kaynakları da bu iki ödeme sisteminin de Türkiye’de geçerli olduğunu, işlemlerin Ruble-TL veya Yen-TL üzerinden gerçekleşmesi nedeniyle Rus bankalarına uygulanan SWIFT yaptırımından da etkilenmediğini söyledi. Ancak burada bazı sıkıntılar olduğuna vurgu yapan bankacılık kaynakları, “Rusya’daki kartlı ödemelerin yüzde 75’i Visa ve Mastercard üzerinden yapılıyor. Mir ve UnionPay’in payı ise yüzde 25 seviyelerinde. Burada Rus bankalarını hızlı bir dönüşüm süreci başlatması gerekiyor” bilgisini verdi.