Virüsle borlu mücadele

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, koronavirüs salgınıyla mücadele çerçevesinde üretilen antibakteriyel el dezenfektanı BOREL’den sonra, ortam ve yüzey dezenfektanı BORTAM’ın da laboratuvar sürecinin tamamlanmasıyla seri üretime başlandığını söyledi. Dönmez, BORTAM’ın ortamdaki bakteri ve virüsleri yok ederek ortamı sterilize edeceğini belirterek, “Yeni normal dönemde kalabalık ortamlarda; toplu taşıma araçlarında, iş yerlerinde, okul ve evlerimizde rahatlıkla kullanabileceğiz. İnsan sağlığına zararı olmayan, hijyenik bir ürün” diye konuştu.



TESTİ GEÇTİ



Bireysel tedbirlerin yanında koronavirüs salgınının yayılım hızının ve bulaş riskinin en aza indirilmesinde umumi ve kişisel alanlarda, uygun dezenfektanlarla yapılan ortam ve yüzey dezenfeksiyonunun önemli olduğunu vurgulayan Dönmez, “Bor madeninin antibakteriyel ve antiviral özelliği biliniyor. Bor bileşiklerinin virüslere karşı etkili oldukları bilimsel çalışmalar ile gösterilmiştir. BORTAM’ın laboratuvar süreçlerini tamamladık. BORTAM, antibakteriyel, antifungal ve antiviral testleri başarıyla geçti. Standartların belirlemiş olduğu antimikrobiyal etki değerlerine göre elde edilen sonuç istenilen değerlerin çok üzerinde. Sertifikasyon süreçlerini de tamamlayan BORTAM, üretime hazır” değerlendirmesini yaptı.



YENİ ÜRÜNLER YOLDA



Dönmez ayrıca, bor içerikli yeni ürünlerin de yıl sonunda tanıtımını gerçekleştireceklerini belirtti. Dönmez, “Yıl sonunda bor madeninden üretilen, mutfaklarda kullanılacak hijyen ürünlerini vatandaşlarımızla buluşturacağız. Ülkemizin kaynaklarını en verimli şekilde, kaliteden ödün vermeden, emsalleriyle rekabet edecek, ihracatını da yapabilecek kapasitede üreteceğiz” dedi. Antibakteriyel özelliğe sahip bor madeninden ilk olarak 2019 Ocak ayında temizlik ürünü BORON üretilmiş, aynı yılın kasım ayında toz ve sıvı formda renkli, beyaz ve genel kullanım amaçlı BORON üretimi yapıldı. 2019’un son aylarında Çin’de başlayarak tüm dünyaya yayılan koronavirüs döneminde BOREL üretildi. BORTAM’ın yakın zamanda piyasaya çıkmasının ardından, bu yıl bor katkılı temizlik ürünleri de raflardaki yerini alacak.