VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 108.400 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 250 puan üzerinde 107.700 seviyesinde dengelendi.

Dün artan küresel risk iştahı ve ekonomi yönetiminin attığı destekleme adımları ile hızlı yükselen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 5,99 artışla 107.450 puandan tamamladı.



Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ekonomiye etkileri konusunda endişeler devam etse de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önceki gün açıkladığı açık uçlu parasal genişleme kararının ardından küresel risk iştahının arttığını ifade etti.



Yurt içinde, Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminin attığı adımların yanı sıra kamu ve özel bankalar tarafından açıklanan destekleme paketlerinin pay piyasalarında alımların güçlenmesini sağladığını kaydeden analistler, bugün reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini söyledi.



Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 108.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yeni hedefin 112.500 olacağını bildirdi.