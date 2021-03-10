VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.651,25, en düşük 1.645 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının hemen altında, 1.646 seviyesinde işlem görüyor.



Dün alıcılı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 2 üzerinde 1.646,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında yükseliş eğilimini sürdürerek 1.651,50 puana çıktı.



Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin dün yüzde 1,60 seviyesinden yüzde 1,52'ye kadar gerilemesinin küresel ölçekte pay piyasalarını pozitif etkilediğini belirtti.



Bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisi ile 10 yıllık tahvil ihalesinin yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, yurt içinde ise iş gücü istatistiklerinin takip edileceğini bildirdi.



Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.635 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.665 ve 1.690 dirençlerinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

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