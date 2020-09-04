VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.211,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 altında 1.216,00 seviyesinden işlem görüyor.



Dün dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, kapanışa yakın etkisini artıran satışlarla normal seansı yüzde 0,7 azalışla 1.217,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise tepki alımlarıyla 1.220,00 puana çıktı.



Analistler, dün ABD pay piyasalarında teknoloji hisseleri öncülüğündeki sert düşüş sonrası, küresel pay piyasalarında bugün de satıcılı bir seyrin hakim olduğunu bildirdi.



Bugün, yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de yayımlanacak istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.200 seviyesinin destek, 1.240 puanın direnç konumunda olduğunu belirtti.