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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 13.02.2020 - 09:39,Son Güncelleme:/

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,7 düşüşle 144.200 seviyesinden işlem görüyor.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 144.125 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 1.000 puan altında 144.200 seviyesinde dengelendi.

Dün 144.000-147.000 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,07'lik sınırlı değer kaybıyla 145.200 puandan tamamladı.

Analistler, Suriye ile ilgili gelişmelerin piyasaların odağında bulunduğunu belirterek, bugünün veri gündeminde ise yurt içinde sanayi üretimi ile Almanya ve ABD'de enflasyon verilerinin öne çıktığını bildirdi.

Teknik açıdan endeks kontratında 144.000 ve 142.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydeden analistler, 147.000 ve 148.800'ün de direnç konumuna geldiğini söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin 2019'un aralık ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 artmasını bekliyor. Aralıkta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 6,8 artacağı tahmin ediliyor.

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