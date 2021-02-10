VİOP yükselişle açıldı

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.661,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 1.658,00 seviyesinde işlem görüyor.



Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 1.648,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 1.653,00 seviyesine çıktı.



Analistler, piyasaların ABD'de hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketi ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasına odaklandığını bildirdi.



Bugün yurt içinde işgücü istatistikleri, yurt dışında ise Almanya ve ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.670 puanın direnç, 1.600 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.