VİOP yükselişle açıldı

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 128.575 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının 975 puan üzerinde, 128.500 seviyesinde işlem görüyor.



Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı 127.525 puandan tamamlaması sonrası akşam seansında yatay seyretti.



Analistler, ABD Hazine Bakanı Steven Munchin'in Çin ile imzalanan birinci faz ticaret anlaşmasının gidişatına ilişkin "çok iyi hissettiğini" söylemesi sonrası risk iştahının arttığını ifade etti.



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin, bugün piyasalar kapandıktan sonra yayımlanmasının beklendiğini belirten analistler, yurt dışında ise ABD'nin istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini söyledi.



Teknik açıdan endeks kontratında 130.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydeden analistler, 126.500 puanın destek olarak öne çıktığını bildirdi.