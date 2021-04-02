VİOP güne yükselişle başladı

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.483,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,6 üzerinde, 1.480,00 seviyesinde işlem görüyor.



Dün, özellikle spot piyasada banka hisselerindeki hızlı yükselişin etkisiyle alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artışla 1.470,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da 1.474,75 puana çıktı.



Analistler, bugün ABD ve Avrupa piyasalarının Paskalya tatili nedeniyle kapalı olduğunu belirterek, yurt içi piyasalarda düşük hacimli bir seyirle pozitif görünümün korunabileceğini kaydetti.



Bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.440 puanın destek, 1.480 ve 1.520 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

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