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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 10.07.2020 - 09:48,Son Güncelleme:

VİOP düşüşle açıldı

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VİOP düşüşle açıldı
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 0,2 azalışla 132.325 seviyesinde dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 132.800 ve en düşük 132.100 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının 300 puan altında, 132.325 seviyesinden işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı 132.625 puandan tamamlamasının ardından, akşam seansında 133.075 puan oldu.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ikinci dalga endişeleri ve ABD'nin vaka sayısında artışın önüne geçemediği bazı eyaletlere yönelik yeniden kapatmaların gündeme gelmesiyle risk iştahının azaldığını söyledi.

Bugün yurt içinde iş gücü istatistikleri ve dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 131.400 puanın destek, 136.400 puanın ise direnç olarak izleneceğini bildirdi.

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