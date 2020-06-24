VİOP düşüşle açıldı

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 133.525 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının 200 puan altında, 133.600 seviyesinden işlem görüyor.



Dün yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı 133.800 puandan tamamlaması sonrası akşam seansında yatay seyretti.

Analistler, dün Avrupa ve ABD'de açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin beklentileri aşarak ekonomideki toparlanmaya yönelik iyimserliği desteklediğini bildirdi.



Bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'nın Ifo endekslerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 135.000 puanın direnç, 130.000 seviyesin destek konumunda olduğunu kaydetti.