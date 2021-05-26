VİOP alıcılı açıldı

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.513,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,7 üzerinde 1.512,00 seviyesinde işlem görüyor.



Dün, satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 3 azalışla 1.501,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam senasında da gerilemeye devam ederek 1.497,25 seviyesine indi.



Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin belirsizlikler ve enflasyon endişelerinin etkisiyle küresel pay piyasalarının karışık seyrettiğini, yurt içi piyasalarda ise dünkü satıcılı seyrin ardından bugün açılışta tepki alımlarının etkili olduğunu ifade etti.



Bugün veri takviminin sakin olduğunu ve piyasalarda iç dinamiklerin öne çıkacağını kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.475 puanın destek, 1.520 ve 1.550 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

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