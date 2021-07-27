Viking Temizlik Ege’nin en büyükleri arasında!

İzsiad Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Viking Temizlik Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Avcı’yı yerinde ziyaret ederek gerçekleştirilen başarı için kendisine plaket takdiminde bulundu.

Kuruluşundan bugüne durmaksızın çalışmak, üretmek ve sektöre fayda sağlamak prensibiyle hareket eden Viking Temizlik, 2020 yılı pandemi döneminde de müşterileri ve tüketicilerine kesintisiz hizmet vermiş, sağlık ve hijyen vurgusu ile pazarın ihtiyaçlarını karşılayabilmiştir. Bu sayede EBSO en büyük 100 firma içerisindeki yerini bir önceki yıla göre yükseltme başarısı göstermiştir.

Viking Temizlik fabrika binasında gerçekleşen görüşmede ülke ve bölge ekonomisine, istihdamına yapılan kıymetli katkı ve başarı için teşekkür edilirken, Başkan Nurettin Avcı ise büyümeyi istikralı ve sürdürülebilir kılmanın önemine dikkat çekerek 40 yılı aşkın tecrübeyi yenilikçi teknolojilere entegre ederek her yıl emin adımlarla büyümeye devam edeceklerini belirtmiştir.

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