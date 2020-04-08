Vergi ertelemesine ‘kod’ kolaylığı

İç genelge ile mücbir sebep için sayılan sektörler içine girmeyen ancak faaliyeti bu sektörler içinde olanlara ‘kod’ kolaylığı getirdi. Ekonomik İstikrar Kalkanı çerçevesinde 16 sektöre 6 ay vergi erteleme uygulaması getirilmişti. Ancak birçok şirkette ana faaliyet alanı dışında başka faaliyet alanları için de NACE kodları bulunuyor. Vergi dairesinde faaliyet kodu başka gözükebiliyor. Bunun için de Maliye Bakanlığı bir iç genelge ile mükelleflerin NACE kodlarını değiştirebileceğini duyurdu. Yapılacak başvurularda ‘Ana Faaliyet Kodu Değişikliği Raporu’ verilmesi gerekiyor. Başvuru bu rapor ile birlikte İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılacak. Ana faaliyet kodu değişikliği için; mükellefin esas alınmasını istediği ana faaliyet alanından (ana faaliyet kodu olarak kaydedilmesi gerektiğini iddia ettiği faaliyet kodundan) elde ettiği brüt hasılatın, diğer faaliyet kodlarındaki brüt hasılattan fazla olması şartı aranacak.

Sunulacak raporda hasılat tespitine yönelik olarak; mükellefin son dört geçici vergi dönemine ilişkin verdiği beyannameleri ekinde yer alan ve en yüksek hasılatı elde ettiğini bildirdiği meslek kodlarına ilişkin bilgiler, ayrıntılı gelir tablosu bilgileri, Form Ba-Bs bildirimlerine ilişkin değerlendirmeler ile benzeri bilgi, belge, veri ve değerlendirmelere yer verilerek mükellefin hakikatte kayıtlı olması gereken ana faaliyet kodu ortaya konulacak ve ana faaliyet kodu değişikliği işleminin gerçekleştirilmesi yönünde talepte bulunacak. Başvurular da 15 gün içinde sonuçlandıracak.

BAZI SORUNLAR ÇÖZÜLMÜYOR

Vergi uzmanı Abdullah Tolu, Maliye’nin genelgede NACE kodu kapsamındaki faaliyetlerden elde edilen gelirleri esas alacağını ve hangi NACE kodundaki gelir fazla ise, o NACE kodunu ana faaliyet kodu olarak dikkate alacağını açıkladığını belirterek, “Bu bazı mükelleflerin sorununu çözmüyor. Raporun formatı, interaktif vergi dairesine konulup, mükelleflerin buradan raporu oluşturması sağlanabilir”dedi.