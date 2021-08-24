Vergi borcu yapılandırma başvurusunda son gün ne zaman? İşte belirlenen takvim

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Kanun’ kapsamında mükellefler, 30 Nisan 2021 tarihinden önceki dönemlere ait vergi borçları ile birlikte diğer cezaları yapılandırabilecek. Taksitli ödeme seçeneğini tercih eden vatandaşlar yapılandırdıkları tutarları aylık dönemler ile 6-9-12-18 ay olarak eşit taksitler halinde ödeyebilecek. Mükellefler vergi borç yapılandırma başvurusunu 31 Ağustos'a kadar tamamlayacak. GİB vergi borcu yapılandırma başvuru ekranı ile e Devlet internet sitesi hizmette olacak.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMALARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Yapılandırma imkânından yararlanmak isteyen mükellefler,31 Ağustos’a kadar başvurularını yapabilecekler. Yapılandırılan borçların anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartıyla ödenmesi, uygulanan hacizlerin kanun kapsamında yapılan ödemeler nispetinde kaldırılması, 7256 sayılı Kanun'u ihlal edenler ve süren borçların yeniden yapılandırılması, 6183 sayılı Kanun kapsamında tecili devam eden borçların yeniden yapılandırılması gibi birçok imkan ve kolaylıklar vatandaşların başvurusuna açılmış bulunuyor.

VERGİ BORCU NASIL YAPILANDIRILIR?

Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın ‘ivd.gib.gov.tr’ adresi üzerinden giriş yapılacak. Online yapılan başvuru sonucunda çıkan bu ekranda e-Devlet ile giriş seçeneği bulunuyor. Buna tıklayarak ve e-Devlet bilgilerinizle giriş yapacaksınız. Sitedeki talimatlarla ilerleyerek başvuru yapılabilecek. Vergi dairesine ‘turkiye.gov.tr’den de erişilebiliyor. Ya da vergi dairelerine giderek şahsen başvuru yapılabilecek. Ödemeleri de kredi kartıyla veya havale ile yapmak mümkün olacak.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Yapılandırılacak borcun taksitle ödenmek istenmesi halinde borçlular, başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih edecek. Vergi borcu yapılandırma işlemleri sonrası ödemeleri de kredi kartıyla veya havale ile yapmak mümkün olacak.

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK?

Kanunla, vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamıyla bunlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borçların ödenmesi fırsatından yararlanılabiliyor. Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı) tamamen, vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yüzde 50'sinin silinmesi sağlanıyor.

Başvuru halinde ödenmemiş motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) aslı ile bunlara bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borçların ödenmesi söz konusu olabiliyor.

Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının tamamı, öğrenim ve katkı kredisi alacaklarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi imkanından faydalanılabiliyor.

Dava konusu yapılan vergi tarhiyatları, vergi cezaları ve idari para cezaları gibi ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılması, vergi incelemesi ve takdir işlemleri devam eden alacakların yapılandırılması, matrah veya vergi artırımında bulunan ve şartları yerine getiren mükelleflere ilişkin vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmaması, işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyan edilmesi ile işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesi, ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş vergilerin yapılandırılması imkanlarından yararlanılabiliyor.

Yapılandırılan tutarlar peşin veya 2'şer aylık dönemlerde 36 aya kadar taksitler halinde ödenebiliyor.

Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 90 indirim yapılması, trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında yüzde 25 indirim yapılması sağlanıyor.

Matrah veya vergi artırımı sonucu tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin ödenmesi durumunda vergilerde yüzde 10 indirim yapılıyor.

YAPILANDIRMAYA 3,5 MİLYON MÜKELLEF BAŞVURDU

Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 7326 sayılı Kanun kapsamındaki imkanlardan yararlanmak için yaklaşık 3,5 milyon mükellef başvuru yaparken, 69 milyar 125 milyon 497 bin 413 liralık alacak yapılandırıldı.

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından (GİB) aldığı bilgilere göre, vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 9 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe giren 7326 sayılı Kanun kapsamında başvurular devam ediyor.

Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmak için mükellefler yoğun ilgi gösterirken vergi dairelerine bugüne kadar 3 milyon 480 bin 533 mükellef başvurdu. 69 milyar 125 milyon 497 bin 413 lira alacak yapılandırıldı ve bu kapsamda 2 milyar 873 milyon 438 bin 970 lira tahsilat gerçekleşti.

BAŞVURULAR İÇİN SON HAFTAYA GİRİLDİ

7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” hükümlerinden yararlanmak için, 31 Ağustos Salı günü bitimine kadar başvuruların yapılması gerekiyor.

Kanun kapsamında, vergi ve prim borçları başta olmak üzere çok sayıda kamu kurum ve kuruluşuna olan kesinleşmiş borçların cezaları kaldırılarak güncelleniyor ve taksitle ödeme imkanı sağlanıyor.

Ayrıca ihtilafların sonlandırılması amacıyla dava safhasında olan alacaklar da yapılandırılarak ödenebiliyor. Hakkında vergi incelemesi bulunan mükellefler de incelemelerin bitiminden sonra Kanundan yararlanabiliyor. Beyan dışı bırakılmış vergiler pişmanlıkla beyan edilerek taksitlendirilebiliyor.

2016-2020 yılları için matrah ve vergi artırımı imkanı da bulunan yasa kapsamında matrah ve vergi artırımı yapan mükellefler hakkında vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmıyor.

Kanunla getirilen bir diğer imkan ile işletme kayıtları da düzeltilebiliyor. Bu kapsamda, işletmede mevcut olup kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlara, kayıtlarda yer alıp işletmede mevcut olmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlara, kayıtlarda yer alıp işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ile ortaklardan alacaklara ilişkin kayıtlar düzeltilebiliyor.

YAPILANDIRILAN BORÇLARIN PEŞİN ÖDENMESİNDE BÜYÜK AVANTAJ

Yapılandırılan borçlar peşin veya taksitler halinde ödenebilecek ve peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılacak.

Başvurular ağustos ayı sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi "www.gib.gov.tr" veya e-Devlet "www.turkiye.gov.tr" üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla da yapılabilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başvuruların vergi dairelerine gitmeksizin, elektronik ortamda gerçekleştirilmesi önem arz ediyor.

Yapılandırılan borçların ilk taksit veya peşin ödemelerinin 30 Eylül Perşembe gününe kadar yapılması gerekiyor.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın