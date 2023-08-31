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Veliler dikkat! UKOME'den servis tarifesi uyarısı

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#UKOME#Okul Servisi#Ücret
Veliler dikkat UKOMEden servis tarifesi uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2023 12:18

Bugün gerçekleştirilen UKOME toplantısında servis hizmeti veren özel okulların ya da özel hizmet veren servislerin UKOME tarafından belirlenen fiyat tarifesini servis araçlarında bulundurması ve velilere sunması zorunlu oldu.

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UKOME toplantısında  servis hizmeti veren özel okulların, özel hizmet veren servislerin UKOME'de alınan fiyat tarifesine uygun servis bulundurması, veliye sunması zorunlu oldu. E-skuter ise vatandaşların yoğun olduğu bazı ilçelerde saatte 20 kilometre olan hız sınırının 12.5 kilometreye düşürülmesi teklifi kabul edildi. 

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ağustos Ayı Olağan Toplantısı’nda öğrenci ve personel servis taşımacılığının düzenlemesi teklifi kabul edildi. Buna göre servis hizmeti veren özel okulların özel hizmet veren servislerin yanı sıra UKOME’de alınan fiyat tarifesine uygun servis bulundurması, veliye sunması zorunlu oldu.

SKUTER HIZ SINIRI DÜŞÜRÜLDÜ 

E-skuter ise vatandaşların yoğun olduğu bazı ilçelerde saatte 20 km olan hız sınırının 12.5 kilometreye düşürülmesi teklifi kabul edildi. Buna göre Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde yaya yoğunluğu fazla olan hassas bölgelerde e-skuter hız sınırı saatte 12.5 kilometre olarak belirlendi. 

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#UKOME#Okul Servisi#Ücret

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