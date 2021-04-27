Vebitcoin’de ‘baron’ ve ‘hanımağa’ tutuklandı

Kripto para borsası Thodex’in bakım yapılacağı açıklaması sonrası sitesini kapatması ve sahibi Faruk Fatih Özer’in yurtdışına kaçmasının ardından, Muğla merkezli Vebitcoin.com da içine girdiği finansal zor durumdan dolayı faaliyetlerine son verdiğini açıklamıştı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, şikayetler üzerine kripto para platformu Vebitcoin’in Türkiye’deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etti.

YASADIŞI BAHİS

Muğla’nın Menteşe ilçesi Ortaköy Mahallesi’ndeki villada oturan Vebitcoin’in CEO’su İlker Baş (41), 23 Nisan’da polis tarafından gözaltına alındı. İlker Baş, ile birlikte çete içinde ‘hanımağa’ lakaplı eşi Güliz Baş ve şirketin 2 çalışanı da gözaltına alındı. İlker Baş ile eşi Güliz Baş’ın yasadışı bahis çetesinin 4 kişilik lider kadrosunda oldukları da ortaya çıkmıştı. Çeteye 3 yıl önce düzenlenen operasyonda İlker-Güliz Baş, çiftinin 34 kişiyle birlikte gözaltına alınıp, yasadışı bahis çetesindeki faaliyetleri nedeniyle, Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz olarak yargılandıkları öğrenilmişti. 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından dün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. İlker Baş, eşi Güliz Baş ile Berkay Baş ve Aykut Erdoğdu tutuklandı.

‘HERKES SALDIRDI’

İlker Baş’ın Muğla Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki sorgusunda, “Ben birçok kişinin parasını ödedim. Thodex olayının ardından bizden kripto para alanlar paralarını istemeye başladı. Bir anda herkes saldırınca biz de faaliyetlerimizi durdurduk açıklaması yaptık” dediği öğrenildi.

DANSÖZLÜ EĞLENCE

AYLIK gelirinin 1.5 milyon TL olduğunu belirten Vebitcoin CEO’su İlker Baş’ın dansöz oynatırken görüntüleri de ortaya çıktı. Öte yandanVebitcoin’de işlemlerin durmasının ardından İlker Baş’ın villasına girmeye çalışanlar da olmuştu. Jandarma ekipleri, İlker Baş’ın villasına girmeye çalışan 2 kişiyi gözaltına almıştı. 2 şüpheli ifadelerinde, “Vebitcoin’e para yatırdık. İlker B. ile konuşmaya geldik. Kendisine zarar vermedik” demişti.







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